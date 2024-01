Test della personalità: scegli il mese che ami e ti dirò come sarà il tuo 2024

Ecco un nuovo test della personalità, inerente al vostro futuro. Scegliete un mese, quello che più vi piace e vi diremo come sarà il vostro 2024. Ricordatevi che vale la prima risposta…non barate.

I test della personalità sono sempre molto divertenti, in quanto da una risposta, potreste venire a conoscenza di vere e proprie chicche sul vostro futuro. Molte volte, serve un punto di vista esterno per farci scoprire molte più cose su noi stessi.

Le regole per questo test sono semplicissime, scegliete un mese dalla figura, quello che vi piace di più o al quale semplicemente siete affezionati. Vale la prima risposta, quella data di getto, senza pensarci più di tanto. Una volta scelto, andate a leggere la soluzione, in quanto dal mese che avrete scelto noi vi diremo come sarà il vostro 2024.

Il test della personalità con i mesi dell’anno

Ricordatevi sempre che il test della personalità proposto, non ha nessuna valenza scientifica, in quanto è soltanto un momento di svago al quale, se vi fa piacere, potrete sottoporvi. Perciò non prendetela a male se poi alla fine il vostro 2024 sarà diverso da quello descritto. C’è da dire che molte volte, siamo noi a metterci dei paletti mentali, affinché le cose rimangano sempre uguali, anche inconsciamente, alla fine non lo facciamo quasi mai con lucidità.

Il cambiamento fa paura, ma per poter vivere nuove avventure nella vostra vita, dovete decidervi ad andare oltre, la casella del “via”, nel quale magari siete fermi da un pò. Occorre un pizzico di coraggio e poi le cose verranno da sé. Detto questo, scoprite subito che cosa vi riserverà questo 2024, con questo simpatico test della personalità e se la previsione vi piace, fate di tutto per vederla realizzarsi.

Il futuro in base ai mesi

Tornando a noi, avete scelto un mese per poter visionare le risposte di questo simpatico test della personalità? Bravissimo! Allora, se la vostra risposta è:

GENNAIO : Questo mese deriva dal nome del famoso Dio Giano, il quale è il protettore degli inizi, dei passaggi a nuova vita ed è questo che dovrete fare…iniziare, poi le cose arriveranno da sé;

: Questo mese deriva dal nome del famoso Dio Giano, il quale è il protettore degli inizi, dei passaggi a nuova vita ed è questo che dovrete fare…iniziare, poi le cose arriveranno da sé; FEBBRAIO : Questo mese è accomunato alla Dea Februa, cioè la divinità della purificazione. Ed è così che sarà questo anno per voi, un momento di liberazione da quello che non andava dall’anno vecchio;

: Questo mese è accomunato alla Dea Februa, cioè la divinità della purificazione. Ed è così che sarà questo anno per voi, un momento di liberazione da quello che non andava dall’anno vecchio; MARZO : Questo mese viene associato al Dio Marte, la divinità della guerra e il protettore dei lavori agricoli, questo implica il fatto che in questo anno probabilmente, avrete bisogno di stare più a contatto della natura per stare meglio;

: Questo mese viene associato al Dio Marte, la divinità della guerra e il protettore dei lavori agricoli, questo implica il fatto che in questo anno probabilmente, avrete bisogno di stare più a contatto della natura per stare meglio; APRILE : Questo mese si pensi possa derivare dalla Dea Aprus per molti identificata in Afrodite, la Dea della bellezza. Perciò il 2024 per chi avrà scelto questo mese sarà all’insegna dello splendore in tutti i campi;

: Questo mese si pensi possa derivare dalla Dea Aprus per molti identificata in Afrodite, la Dea della bellezza. Perciò il 2024 per chi avrà scelto questo mese sarà all’insegna dello splendore in tutti i campi; MAGGIO : Questo mese era dedicato a Maia, cioè la Dea della fecondità e della fioritura primaverile, motivo per cui, sarà un anno all’insegna della rinascita;

: Questo mese era dedicato a Maia, cioè la Dea della fecondità e della fioritura primaverile, motivo per cui, sarà un anno all’insegna della rinascita; GIUGNO : Questo mese ai tempi dell’Antica Roma era dedicato a Giunone, la Dea del matrimonio e del parto. Questo significa che sarà un anno all’insegna della famiglia, futura o presente;

: Questo mese ai tempi dell’Antica Roma era dedicato a Giunone, la Dea del matrimonio e del parto. Questo significa che sarà un anno all’insegna della famiglia, futura o presente; LUGLIO : Questo mese, in passato, prima che nascesse il calendario giuliano, veniva chiamato “quintilis”, cioè quinto mese, quindi andate a vedere la descrizione di maggio;

: Questo mese, in passato, prima che nascesse il calendario giuliano, veniva chiamato “quintilis”, cioè quinto mese, quindi andate a vedere la descrizione di maggio; AGOSTO : Questo mese deve il suo nome a Ottaviano Augusto, cioè il primo imperatore di Roma, per questo il vostro 2024 sarà all’insegna della regalità e del successo;

: Questo mese deve il suo nome a Ottaviano Augusto, cioè il primo imperatore di Roma, per questo il vostro 2024 sarà all’insegna della regalità e del successo; SETTEMBRE : Per questo mese non c’è un collegamento con qualche divinità, ma in passato veniva semplicemente denominato il “settimo mese”, motivo per cui vi rimandiamo al mese di luglio;

: Per questo mese non c’è un collegamento con qualche divinità, ma in passato veniva semplicemente denominato il “settimo mese”, motivo per cui vi rimandiamo al mese di luglio; OTTOBRE : Anche per questo mese non c’è un collegamento con nessuna divinità, ma se teniamo conto che in passato, ottobre veniva chiamato “ottavo mese”, vi rimandiamo al mese di agosto;

: Anche per questo mese non c’è un collegamento con nessuna divinità, ma se teniamo conto che in passato, ottobre veniva chiamato “ottavo mese”, vi rimandiamo al mese di agosto; NOVEMBRE : Questo mese era dedicato alla Dea Diana, protettrice degli animali selvatici e della selva. Quindi si pensa che in questo 2024 riscoprirete le vostre antiche origini, il vostro essere che vi faceva essere felici prima di cambiarlo per adattarvi al tram tram giornaliero;

: Questo mese era dedicato alla Dea Diana, protettrice degli animali selvatici e della selva. Quindi si pensa che in questo 2024 riscoprirete le vostre antiche origini, il vostro essere che vi faceva essere felici prima di cambiarlo per adattarvi al tram tram giornaliero; DICEMBRE: Anche per questo mese non ci sono divinità da segnalare, ma contando che in passato veniva chiamato semplicemente come “decimo mese”, vi rimandiamo alla descrizione di ottobre.