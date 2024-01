Disagio emotivo del tuo partner: ecco il segreto per non ‘affondare’ giù con loro | Puoi cambiare la tua vita

Il tuo partner è sempre di cattivo umore? Svelati alcuni trucchi per non farti trascinare dal loro disagio emotivo

Si sente spesso parlare di disagio emotivo e delle conseguenze che questo fenomeno può scatenare sulle persone che sono intorno. A maggior ragione quando è il proprio partner a soffrirne, la questione diventa ancor più delicata.

Viene piuttosto spontaneo restare al fianco del proprio compagno per sostenerlo in un momento di difficoltà. Tuttavia, è importante mantenere sempre la lucidità e non farsi prendere dai sensi di colpa o dalla pena. Il rischio è di essere trascinati a fondo insieme al partner.

Ma cos’è il disagio emotivo? Si tratta di una condizione psicologica molto più frequente di quel che si pensa. Si concretizza con una serie di sintomi quali sensazione di vuoto, apatia e poca tolleranza nei confronti delle difficoltà o degli imprevisti.

Il disagio emotivo si manifesta soprattutto nei momenti di transito che fanno parte della vita di ognuno di noi. Questo fenomeno inizia a caratterizzarsi fin dall’infanzia, ma può emergere solo in età adolescenziale o adulta quando ci si inizia a confrontare con le prime difficoltà della vita.

Disagio emotivo, cosa fare quando persiste nel tempo

Ognuno di noi attraversa dei periodi di forte stress emotivo o in cui nutre una sorta di sofferenza e senso di vuoto. E’ piuttosto comune dall’adolescenza all’età adulta, ma è fondamentale agire affinchè il disagio non diventi cronico. Una persona che è perennemente triste ed insoddisfatta non farà altro che minare l’armonia di chi lo circonda, rischiando di trascinarlo nel baratro.

Quando il cattivo umore persiste a lungo termine, il soggetto sarà pronto a mettersi sulla difensiva ad ogni tentativo di critica, anche se costruttiva. Un’altra caratteristica di chi vive il disagio emotivo è quello di essere particolarmente sensibili alle frustrazioni che la vita pone sul cammino di ognuno di noi. D’altro canto, anche chi sta al fianco di una persona emotivamente instabile, può mettere in atto tutta la pazienza e la tolleranza che ha a disposizione, ma prima o poi finirà per affrontarne le conseguenze a lungo termine.

Disagio emotivo, alcuni segreti per non farti trascinare a fondo

Chiunque abbia al fianco un partner, un familiare o un amico che vive un forte e cronico disagio emotivo, rischia di subirne le conseguenze. La prima cosa che viene spontanea è quella di mettersi nei panni del proprio caro che soffre e di assorbire tutta la negatività che emana. E’ comprensibile voler aiutare qualcuno che vive un disagio, ma bisogna prestare attenzione a non farsi trascinare a fondo.

In primo luogo, per affrontare il cattivo umore altrui è opportuno mantenere la calma. Questo è necessario per non assorbire le energie negative di chi soffre il disagio e proiettarle sulla propria vita personale. Il secondo passo per non farsi trascinare è quello di non cercare di “aggiustare” le persone. A meno che non siate dei dottori professionisti, i vostri tentativi di migliorare la salute del partner saranno invani e finiranno per svuotare anche voi. Infine, è fondamentale non assecondare ogni richiesta solo per colmare la sofferenza di chi vi sta al fianco. In questo modo, non farete altro che annullare le vostre emozioni e la vostra vita.