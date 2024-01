Pulizia della tua aspirapolvere: puoi utilizzare questo trucco che ti cambierà la vita

Esiste un metodo molto utile per fare in modo che il passaggio della tua aspirapolvere sia molto gradevole in casa e nello stesso tempo un ottimo rimedio di pulizia della stessa. Scopriamolo insieme.

Passare l’aspirapolvere è una di quelle azioni che compiamo come minimo una volta al giorno, in quanto grazie a questo strepitoso elettrodomestico, potrete dire addio a scopa e paletta. In pochi minuti, non solo pulirete le varie stanze, ma farete tutto quanto in maniera più rapida.

Come ogni apparato elettrico però, necessita di una buona manutenzione, che non solo renderà sempre ottimale il dispositivo, ma gli allungherà di molto “la vita”. Con questo metodo naturale, andrete a compiere doppio uso con la vostra aspirapolvere. Sia di pulizia della stessa, sia di deodorante per la casa.

Il metodo efficace da usare con l’aspirapolvere

Ricordatevi sempre che l’aspirapolvere, necessita molto spesso di controlli accurati, per poter così prolungare la sua autonomia, senza la necessità di un tecnico. In primis, cambiate con regolarità il sacchetto, in quanto, una volta pieno, rischierete di danneggiare i circuiti interni, qualora la polvere dovesse fuoriuscire dal suo interno. Inoltre, è tipico che questo dispositivo, inizi a funzionare male e a non aspirare più bene, in quanto non ha più lo spazio per depositare il materiale che trova sul pavimento.

Inoltre è buona norma controllare sempre, che la polvere o altri residui non rimangano intrappolati tra le ruote o nel tubo o negli ingranaggi. Spolverando bene queste aree, il vostro dispositivo elettrico continuerà a funzionare alla perfezione, per molto tempo. Tra l’altro, lo sapevate che i nuovi dispositivi, vi permettono, non solo di aspirare, ma anche di lavare il pavimento in contemporanea? Costeranno un pò di più, ma vi consigliamo di farci un pensierino, in quanto il tempo da dedicare a questo sarà dimezzato.

Basta una piantina di rosmarino

Volevamo svelarvi un metodo naturale, fai da te, molto utile per doppia funzione con la vostra aspirapolvere. Un’aspirapolvere molto utilizzata, a lungo andare, complice anche la polvere che potrebbe stazionare nel tubo o all’esterno del sacchetto, potrebbe emettere cattivo odore. Dopo averla pulita accuratamente, anche mediante l’utilizzo di un panno elettrostatico, se sbriciolate un rametto di rosmarino secco e passaste l’aspirapolvere, la spezia stanzierebbe nel sacchetto. In questa maniera, ogni volta che la passerete per tutta casa, sentirete che profumo!

Quindi, oltre ad aver utilizzato un filtro profumato per la vostra aspirapolvere, avrete ottenuto anche un profumatore d’ambiente per la vostra casa. Qualora l’odore del rosmarino non dovesse fare al caso vostro, potrete provare con un rametto di lavanda secco o con l’alloro o con un batuffolo di cotone imbevuto di olio essenziale. Insomma, scegliete quello che più vi aggrada, il risultato sarà il medesimo.