Gennaio è infinito? Finalmente il noto esperto rivela perché il primo mese ti risulta il più lungo dell’anno

Ecco svelato il motivo per cui gennaio sembra non passare mai. Tutti quanti abbiamo quella sensazione che questo mese sia infinito, l’esperto ne svela il motivo.

Gennaio è quel mese di assestamento che ci lascia sempre un pò l’amaro in bocca dopo l’Epifania. Pensare che durante la sua prima settimana di leccornie buone e gustose e anche molto dolci ne abbiamo mangiate, eppure dopo, pare di vivere questo mese in eterno. Sembra non passare mai, ve ne siete mai accorti?

In molti hanno questa sensazione, che gennaio sia infinito. Ma tranquilli, non è solo una vostra paranoia, è un pensiero comune e finalmente l’esperto ha deciso di chiarire il motivo di questa sensazione collettiva.

Gennaio, il mese infinito?

Prima di proseguire con la spiegazione dell’esperto, siccome si parlerà di Blue Monday, volevamo fare una parentesi, per spiegare esattamente di cosa si tratta, per tutti coloro che non ne hanno mai sentito parlare. Cliff Arnall, psicologo all’Università di Cardiff, nel 2005 ha dato il via a questo termine, mediante il calcolo di un’equazione, dal quale ha scoperto quello che staremo per dirvi (per gli esperti questa equazione è priva di fondamento come si può leggere su Wikipedia, quindi ci si può credere o no).

In pratica, il Blue Monday, sarebbe il lunedì più triste dell’anno e corrisponderebbe al terzo lunedì di gennaio. In questo giorno, secondo le sue indicazioni, gli abitanti dell’emisfero nord, avvertirebbero una totale apatia, tristezza e depressione. Questo perché, è in questo giorno che la maggior parte delle persone, realizza che le lunghe feste natalizie sono ufficialmente terminate e quindi bisognerà aspettare un altro anno prima di riprovare la medesima gioia.

Parla l’esperto

Secondo l’esperto, Cliff Arnall, gennaio ci sembrerà infinito, soprattutto dal Blue Monday in poi, in quanto oltre ad aver realizzato che le festività sono veramente finite, si inizia a rendere conto, di quanto si è speso durante il Natale, Capodanno e l’Epifania, ma anche che tutti quei buoni propositi che ci eravamo prefissati alla fine dell’anno precedente, probabilmente non riusciremo a realizzarli neanche questo nuovo anno, che sarebbe dovuto essere (come tutti gli anni in realtà), l’anno della svolta.

Questo succede per diversi fattori, pigrizia, la fine dell’euforia, il poco supporto familiare, insoddisfazione personale e così via. Ecco perché gennaio ci risulta essere così lungo e a volte insopportabile, perchè quando si vive con queste sensazioni, dalla noia alla tristezza, ci concentriamo moltissimo sul tempo che scorre, motivo per cui ci sembra eterno. Ma tranquilli, il peggio è passato, febbraio è arrivato e siamo tutti pronti ad iniziare questo mese con il “piede giusto”.