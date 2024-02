Test visivo: dimmi come guidi e ti dirò chi sei e cosa nascondi | Il mistero ti lascerà senza fiato

Ecco un nuovo test visivo per voi. Diteci come guidate e come mettete le mani sul volante e vi diremo chi siete. La soluzione potrebbe lasciarvi senza parole, perchè potreste nascondere proprio questo lato del vostro carattere.

Potrà sembrarvi sciocco, ma ogni guidatore, dispone le mani sul volante in una determinata maniera. Ci sarebbe un regolamento, studiato a scuola guida, che dovrebbe spiegarvi la modalità corretta di come disporre le mani sopra il volante.

Ma tra il dire e il fare ovviamente…Infatti, non sempre si dispongono le mani come insegnate. Ed è qui che entra in gioco il nostro test visivo, in quanto se ci dite come guidate e come tenete il vostro volante, vi diremo chi siete, svelandovi il mistero di questa azione.

Test visivo del volante

Ci teniamo a precisare come sempre, che anche questo test visivo del volante, non ha nessuna validità scientifica, ma rimane sempre e comunque, un’attività divertente e ricreativa, attua a farvi divertire e a farvi “staccare” qualche minuto dalla routine della vostra giornata. Detto questo, alla fine di questo paragrafo vi mostreremo 4 immagini, di 4 modalità differenti di come la maggior parte degli automobilisti, tengono le mani sopra il volante.

Una volta scelto quello che più vi rappresenta, non dovrete fare altro che andare a leggere la soluzione corrispondente e avrete la vostra descrizione sui vostri tratti di personalità. Sicuramente resterete a bocca aperta, ma questo test “parla chiaro”.

Soluzione al test visivo del volante

Eccoci giunti alla fine del nostro test visivo del volante. Quindi, le regole sono chiare, pensate ad esattamente a come guidate normalmente e scegliete quindi una di queste quattro figure. Una volta trovato quello che fa al caso vostro, non vi resta che andare a leggere la soluzione, per sapere maggiori dettagli su chi siete voi secondo questo test:

Una sola mano: siete persone molto sicure di voi stesse, tendete a dominare la situazione, siete autoritarie e cercate di portare sempre a termine quello che avete iniziato. A volte potreste risultare abbastanza duri nei modi di fare, ma in realtà è solo perchè vi concentrate molto sul vostro obiettivo, perdendo di vista il resto; Due mani sulla parte inferiore del volante: siete persone molto empatiche, motivo per cui cercate di aiutare sempre tutti. Se siete bravi con gli altri, non si può dire che lo siate anche con voi stessi, per i quali risultate sempre molto critici, non riuscite mai a decidere cosa fare della vostra vita, perchè non pensate mai di potercela fare; Due mani sulla parte superiore del volante: siete persone che necessitano di avere il controllo su tutto, non siete elastici per niente, dovete sempre pianificare tutto, se no andrete in ansia totale; Una mano sul volante e una sul cambio: siete persone molto flessibili, siete un mix del punto 2 e 3, in quanto dipende tutto dalla situazione che vi si para davanti. Una volta capito il problema, agirete di conseguenza, un pò con titubanza e un pò con determinazione.