Banane, nessuno te lo ha mai rivelato: hai sempre creduto fosse un frutto ma nascondono un segreto

Ma voi lo sapevate che le banane non sono un frutto? Nessuno vi ha mai detto la verità, ma in realtà nascondono un segreto, ecco cosa sono veramente. In molti non ne erano al corrente.

Le banane le abbiamo sempre inserite nel gruppo della frutta, infatti, in molti hanno sempre pensato che mangiando questo particolare alimento, avremmo soddisfatto il fabbisogno naturale della quantità giornaliera della frutta di cui abbiamo bisogno.

Adesso però, dopo tanto tempo, abbiamo appreso una nuova verità. In realtà, le banane non sono un frutto, ma al loro interno nascondono un segreto. Ecco che cosa sono veramente queste deliziose “pepite color oro”, che tanto ci piacciono. Non importa se mangiate intere o se frullate o se usate come dolce, dalle nostre tavole non mancano mai.

Che cosa sono veramente le banane?

Prima di svelarvi cosa sono realmente le banane, volevamo elencarvi tutte le proprietà, che questo delizioso “falso frutto”, possiede al suo interno. Innanzitutto sono ricche di potassio che vi aiuterà a tenere sotto controllo la pressione sanguigna, contengono vitamine e sali minerali che vi aiuteranno ad aumentare le difese immunitarie, contengono fibre e antiossidanti e vi forniscono le giuste energie, grazie all’apporto calorico dei carboidrati.

Inoltre, grazie alla presenza del triptofano, vi aiuteranno non solo a migliorare l’umore ma anche a ridurre lo stress. Insomma, di benefici le banane ne portano molto e in un soggetto sano, si possono mangiare senza timore. Come saprete, per chi è affetto da diabete, questo alimento andrà consumato con parsimonia, come da consiglio del vostro diabetologo.

Svelato il mistero

Dopo aver appreso di tutte le proprietà e i benefici che le banane apportano al nostro organismo, vogliamo sfatare un mito, per cui si è sempre pensato che le banane siano un frutto. In realtà sono bacche, proprio come i mirtilli o il ribes. “Una bacca è un tipo di frutto che deriva da un ovario con una sola cavità contenente molti semi, e le banane soddisfano questa definizione…”, così leggiamo sul sito di greenme, dal quale capiamo finalmente la collocazione di questo “finto frutto”.

Le banane infatti, provengono non solo da un fiore con al suo interno un ovario singolo, ma presentano anche moltissimi semi. Adesso avrete finalmente capito la differenza reale tra frutto e bacca e avete capito che per tutti questi anni, avevate sempre erroneamente inserito la banana nella categoria di frutto da fine pasto.