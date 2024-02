Addio cattivo umore: puoi ritrovare la felicità solo con questo trucchetto | Lo ha svelato un noto psicologo

Dite addio al cattivo umore e alla tristezza, con questo nuovo trucchetto svelato da uno psicologo, la felicità tornerà in pochi minuti. Bisogna cambiare punto di vista e il gioco è fatto.

Molto spesso ci troviamo a sentirci tristi e di cattivo umore, pensiamo al passato, i ricordi dolorosi ci tornano in mente e finiamo per passare l’intera giornata con il magone e la sensazione di “fame d’aria” e di peso nel petto che ci fa stare male continuamente.

Questa sensazione però si può combattere, ritrovando così la felicità, grazie a questo nuovo trucchetto svelato da una squadra di psicologi e scienziati, che con il loro studio hanno fatto un passo avanti, per quanto riguarda la complessità della nostra mente.

Addio al cattivo umore con questo trucchetto

Iniziamo col chiarire che nessuno prende “sotto gamba” o banalizza il discorso della depressione, dell’ansia e di tutti quei disturbi, per i quali, un semplice cambio di prospettiva, non risulta essere sufficiente. Ovvio che in caso di malattia/disturbo, bisognerà sempre rivolgersi al personale medico specializzato, in quanto con loro, le persone potranno iniziare un percorso riabilitativo. Questo trucchetto però potrebbe aiutare un pò tutti, semplicemente a non focalizzarsi sempre verso i pensieri tristi.

La felicità si sa è un’utopia, ma abbiamo soltanto una vita a nostra disposizione e sarebbe meglio viverla nel modo migliore possibile, fin quando è possibile. Purtroppo la storia personale di ognuno di noi è diversa da persona a persona, anche le esperienze vissute contribuiscono notevolmente al malessere più o meno, costante. Sappiate però che c’è sempre una soluzione, non bisognerà mai sentirsi soli e senza via d’uscita, non c’è nulla di male a chiedere aiuto se non ce la si fa da soli. La vita vale la pena di essere sempre vissuta.

Lo studio dell’Università di Groninga

Tornando a noi, secondo un interessante studio svolto dagli psicologi e scienziati, studiosi dell’Università di Groninga, c’è un trucchetto per cercare di distrarre la mente dai pensieri tristi a quelli felici. Con questo metodo, potrete dire addio al cattivo umore, in quanto è “un’arma”, la quale una volta appresa, potrà essere usata in qualunque settore. In pratica, dopo aver sottoposto i volontari dello studio ad un esercizio noioso e ripetitivo, è stato chiesto ad una parte di loro di pensare a cose negative e agli altri di pensare a cose positive.

E’ stato riscontrato come, durante un periodo di tristezza, di noia e di solitudine, se ci soffermassimo soltanto su pensieri negativi e dolorosi, questo stato d’animo perdurerebbe a lungo, mentre se ci sforzassimo di pensare a ricordi belli, che in passato ci hanno dato gioia, la mente tenderebbe a mantenere più a lungo questo stato mentale. Per concludere, quando ci troviamo in un momento di tristezza, sforziamoci di pensare a più ricordi positivi possibili, in modo da vivere nuovamente quello stato di euforia che ci aiuterebbe sicuramente a migliorare il resto della giornata.