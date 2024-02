“La riporto a casa”: Rai, dopo Sanremo la cantante fa una confessione dolorosa | Impossibile trattenere le lacrime

La confessione commovente della cantante, dopo la sua performance al Festival di Sanremo 2024. Le sue parole aprono una dolorosa vecchia ferita che non si è mai rimarginata del tutto.

Questo Festival di Sanremo 2024 ha lasciato moltissime emozioni e non ci riferiamo a tutte le polemiche che ne fanno di contorno, ma alla simpatia degli ospiti, alla bravura dei cantanti e alla professionalità dei conduttori. Alcune esibizioni sono state più commoventi di altre, anche se in realtà tutti i 30 big hanno lasciato qualcosa nel cuore del pubblico.

La vincitrice di questa edizione è stata Angelina Mango, la quale con la sua bravura ha conquistato la giuria. Oltre a lei però, possiamo dire che la vittoria del festival è un pò di tutti i concorrenti, in quanto a loro modo, hanno portato alto l’orgoglio della musica italiana. A tal proposito, una particolare cantante, ha rilasciato della parole molto commoventi.

Le parole commoventi della cantante di Sanremo

Prima di proseguire, anche perchè alla fine il fulcro del nostro articolo c’entra con quello che stiamo per dirvi, volevamo pubblicarvi i dati ultimi della classifica di questo Festival di Sanremo 2024 e i vari premi vinti dai big selezionati. In merito ai dati pubblicati dal Corriere della sera, ecco la classifica finale:

1 – Angelina Mango, con La noia

2 – Geolier , con I p’me, tu p’te

3 – Annalisa, con Sinceramente

4 – Ghali, con Casa mia

5 – Irama, con Tu no

6 – Mahmood, con Tuta gold

7 – Loredana Bertè, con Pazza

8 – Il Volo, con Capolavoro

9 – Alessandra Amoroso, con Fino a qui

10 – Alfa, con Vai!

11 – Gazzelle, con Tutto qui

12 – Il Tre, con Fragili

13 – Diodato, con Ti muovi

14 – Emma, con Apnea

15 – Fiorella Mannoia, con Mariposa

16 – The Kolors, con Un ragazzo una ragazza

17 – Mr. Rain, con Due altalene

18 – Santi Francesi, con L’amore in bocca

19 – Negramaro, con Ricominciamo tutto

20 – Dargen D’Amico, con Onda alta

21 – Ricchi e Poveri, con Ma non tutta la vita

22 – BigMama, con La rabbia non ti basta

23 – Rose Villain, con Click Boom!

24 – Clara, con Diamanti grezzi

25 – Renga e Nek, con Pazzo di te

26 – Maninni, con Spettacolare

27 – La Sad, con Autodistruttivo

28 – BNKR44, con Governo punk

29 – Sangiovanni, con Finiscimi

30 – Fred De Palma, con Il cielo non ci vuole

Inoltre A Loredana Bertè con il brano Pazza, è andato il Premio della Critica Mia Martini, assegnato dalla Sala Stampa Roof dell’Ariston; La Sala Stampa Lucio Dalla ha invece assegnato il Premio della Critica ad Angelina Mango con il brano La noia; Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è andato a Fiorella Mannoia con il brano Mariposa e infine, L’Orchestra del Festival invece ha assegnato il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale ad Angelina Mango con il brano, La noia.

Mimì, lo abbiamo portato a casa! Non riesco ancora a credere di aver vinto il Premio della Critica “Mia Martini”, non ci speravo più!

Questo premio per me è sempre stato irraggiungibile, un po’ una ferita nel cuore. È un cerchio che si chiude, una cosa stupenda e – pic.twitter.com/SESgJYl0x3 — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) February 11, 2024

Loredana Bertè e l’omaggio alla sua cara Mimì

In merito al Premio della Critica Mia Martini, vinto da Loredana Bertè con il brano Pazza, la cantante visibilmente molto emozionata, ha dichiarato: “Mimì, lo abbiamo portato a casa!”. La Bertè non ci sperava più di poter vincere questo premio che per lei ha un significato ovviamente diverso da quello che potrebbe significare per tutti gli altri.

Vi riportiamo il video nel quale a parlare è Loredana e in maniera molto sentita, ringrazia Amadeus per averla scelta.