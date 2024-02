I fatti vostri, quello che è successo in studio mette d’accordo tutti: nessuo poteva crederci ma è successo

Si sono ricordati di quell’importante evento, il primo della stagione de, I fatti vostri, così sono stati tutti d’accordo nell’agire di conseguenza. In molti se l’erano dimenticati, eppure loro hanno lasciato tutti senza parole.

I fatti vostri è lo storico programma di mamma Rai, che riesce sempre a fare emozionare i telespettatori. Tutti lo seguono fin dagli esordi, fin da quando c’era il compianto Fabrizio Frizzi. Di conduttori da quel momento ne sono cambiati diversi, ma l’affetto del pubblico rimane.

Ad oggi, i conduttori ufficiali sono Tiberio Timperi, Anna Falchi, con la partecipazioni di Flora Canto, Paolo Fox e Stefano Palatresi. Qualche giorno fa c’è stato un evento molto importante, il primo da quando è iniziata la stagione, motivo per cui tutti all’unanimità, hanno voluto celebrarlo in questa maniera. Ecco di che cosa stiamo parlando.

L’evento successo a, I fatti vostri

I fatti vostri, trattano come sempre argomenti vari, per non parlare delle interviste, dell’oroscopo di Paolo Fox che non può mancare e così via. Il venerdì c’è lo spazio per la pasticceria e qualche giorno fa, Timperi and company, hanno appreso dal grande Ernst Knam, il quale gestisce insieme alla moglie la rubrica dedicata, le sue famose ciambelle fritte glassate.

Ovviamente quando vediamo preparare i dolci dal grande pasticcere, le sue azioni sembrano così semplici che allo spettatore sembra tutto facilissimo, in realtà vi conviene osservare bene il video e seguire bene le sue indicazioni alla lettera, per riuscire ad ottenere il suo medesimo risultato. Sicuramente non proprio come le sue ma ci andrete molto vicini.

Il compleanno della Canto

Sicuramente Flora Canto avrà chiesto consiglio a Knam per la sua torta di compleanno, la quale è stata festeggiata da Tiberio Timperi, Anna Falchi e tutto lo staff de, I fatti vostri. E’ stato il primo compleanno della stagione e nonostante un primo inizio un pò freddino tra loro colleghi, adesso pare proprio che gli animi siano migliori. Il conduttore, all’apertura della puntata ha esordito con queste parole: “Oggi è un giorno importante”, seguite poi da quelle della Falchi: “È il compleanno di Flora Canto! Auguri da tutti noi”.

Così, una Canto stupita, con la sua solita ironia, ha risposto agli auguri dei colleghi: “È emozionante compiere 25 anni”. Dopo gli auguri con tanto di canzone e pensiero donatole, Michele Guardì, ha ricordato non soltanto il compleanno della moglie di Adriano Celentano, Claudia Mori, ma anche quello della figlia di Flora Canto, la quale qualche giorno prima aveva compiuto 7 anni. E’ stato un giorno di festa a, I fatti vostri qualche giorno fa.