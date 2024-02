Perla Vatiero, sapevate che la concorrente del Gf ha una sorella? E’ la sua fotocopia, ecco chi è

In quanti di voi sanno com’è fatta la sorella di Perla Vatiero? Si assomigliano moltissimo, anche se di carattere non potrebbero essere più diverse. Nonostante tutto, le due sono molto unite, ecco di chi stiamo parlando.

Perla Vatiero, dopo Temptation Island e Uomini e Donne, si è fatta definitivamente conoscere al Grande Fratello. La sua storia d’amore con Mirko Brunetti, anche se è finita, sta facendo appassionare ancora molti follower, i quali dopo Greta, sperano di rivedere i due gieffini di nuovo insieme.

Per il momento non sappiamo ancora come finirà tra i due ex fidanzati, soprattutto a breve che sappiamo tornerà nella Casa per fare una sorpresa alla gieffina per San Valentino. A prescindere da loro due, uno dei legami indissolubili di Perla è sicuramente quello con sua sorella maggiore. Ecco di chi stiamo parlando.

La sorella di Perla Vatiero

Come vi dicevamo, Alfonso Signorini, ha deciso di far passare un dolce San Valentino a Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Come ha dichiarato il conduttore nella precedente puntata del Grande Fratello: “Mirko Brunetti rientrerà nella casa il prossimo mercoledì e si fermerà qualche giorno. Così lui e Perla potranno passare San Valentino insieme e chiarirsi definitivamente. Ma questo Perla ancora non lo sa”.

Perla infatti, ha detto in più di un’occasione, anche dopo essersi confrontata con sua sorella, la quale le ha fatto una sorpresa qualche giorno fa in puntata: “So bene cosa voglio e cosa non voglio dalla vita…Io vorrei ripartire dal primo anno che abbiamo vissuto insieme solo con due teste più mature…”.

Loana Vatiero

In attesa di sapere come finirà tra Mirko e Perla, in quanti hanno visto la scorsa puntata del Grande Fratello, dove la Vatiero ha potuto riabbracciare sua sorella maggiore Loana? Seppur molto simili esteticamente, caratterialmente sono molto diverse, in quanto la donna è poco social e molto riservata. Attualmente comunica in rete soltanto per difendere Perla dagli attacchi che riceve.

Loana era molto attaccata a Mirko prima che succedesse tutto questo, quindi ovviamente ha i suoi dubbi adesso, anche se vede che i due si guardano ancora con gli occhi ” a cuoricino”. Per quanto riguarda la lite tra Perla e Beatrice Luzzi ha dichiarato: “Beatrice ha capito che mia sorella è molto forte, non le manda a dire, è molto schietta e diretta. Diciamo che ha trovato pane per i suoi denti…”. Vi riportiamo il video del loro incontro, cosa ne pensate?