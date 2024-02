Dargen D’amico, imbarazzo e panico durante una diretta: il cantante zittito dalla padrona di casa | Il motivo è assurdo

Dargen D’Amico, zittito in diretta nazionale dalla famosissima. Il motivo è sconvolgente: di seguito i dettagli

All’anagrafe è Jacopo Matteo Luca D’Amico, ma negli ultimi anni si è fatto conoscere dal pubblico italiano con il nome di Dargen D’Amico grazie alle sue hit che hanno fatto ballare l’Italia intera. L’artista milanese nasce nel 1980 e coltiva la passione per la musica fin dalla giovanissima età.

La sua propensione per la musica rap lo porta a frequentare i locali dell’underground milanese e si fa conoscere con lo pseudonimo di Corvo D’Argento. In questi contesti socioculturali incontra due grandi artisti del freestyle, Jake la Furia e Guè Pequeno.

I tre rapper sanciscono l’inizio di una nuova era musicale agli inizi degli anni Novanta con la creazione del gruppo “Sacre Scuole“. Dopo soli 2 anni, Dargen D’Amico prosegue la sua carriera da solista e realizza il suo primo album “Musica senza musicisti“.

Il giovane milanese diventa un’idolo delle scene rap poichè la sua musica è influenzata da mostri sacri del cantautorato italiano come Lucio Dalla e Franco Battiato. Ancora oggi, Dargen ha al seguito milioni di fan che lo acclamano per la sua musica e per il suo stile eccentrico.

Dargen D’amico, il successo a Sanremo 2024

Dargen D’Amico ha conquistato il successo agli inizi degli anni Novanta grazie alla sua passione per il rap. Nel 2022 ha fatto danzare l’Italia intera con il brano “Dove si balla” che è rimasto in cima alle classifiche per mesi interi ed è diventata una vera e propria hit.

Nel 2024 Dargen debutta al Festival di Sanremo con una canzone che ha definito “molto italiana“, intitolata Onda alta. L’artista si è classificato al 20esimo posto, ma ha voluto lanciare un messaggio importante sulla questione dei migranti.

Dargen D’Amico, nonostante la classifica finale, ha riscosso un grandissimo successo con Onda Alta. Un brano che ha scatenato la riflessione degli ascoltatori sul tema delicato dei migranti che affrontano il mare aperto alla ricerca di una vita più dignitosa. Tuttavia, la critica dell’artista è rivolta ai politici e alla società poichè “basta un titolo a fare odiare un intero popolo“.

Ospite allo speciale di Domenica In dedicato al Festival di Sanremo, Dargen D’Amico ha risposto ad una domanda di un ospite sul tema dell’immigrazione: “Quello che gli immigrati immettono nelle casse dello Stato per pagarci le pensioni è più di quello che spendiamo per l’accoglienza. Queste sono statistiche che andrebbero raccontate”. Immediatamente è intervenuta Mara Venier ad interrompere il dibattito e a congedare l’artista. In sottofondo, le parole della conduttrice sono state chiare: “Mi mettete in imbarazzo, non vi faccio parlare più perchè non è questo il momento“.