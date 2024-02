Selvaggia Lucarelli, frecciatina velenosa proprio su di loro: “…non conoscete l’abc”

Selvaggia Lucarelli, questa volta non riesce proprio a trattenersi: “…non conoscete l’abc”. Di seguito i dettagli

Selvaggia Lucarelli è uno dei personaggi più celebri della televisione italiana e dei social network. Nasce a Civitavecchia nel 1974 e dal 2019 è iscritta all’Albo dei giornalisti pubblicisti. Selvaggia ha collaborato per diversi anni con importanti testate come “Il Tempo“.

La Lucarelli dal 2002 diventa celebre con il blog online intitolato “Stanza Selvaggia” grazie al quale ha la possibilità di farsi conoscere ed amare dal grande pubblico. Ottiene diversi incarichi professionali in qualità di opinionista nei celebri reality “L’isola dei Famosi” e “La Fattoria“.

Dopo aver condotto alcuni programmi Sky, Selvaggia nel 2015 compie il salto di qualità per la sua carriera nel panorama televisivo e diventa giudice di Ballando con le stelle, il talent targato Rai e condotto da Milly Carlucci.

Ancora oggi, la Lucarelli è una presenza fissa nel piccolo schermo ed ha conquistato l’attenzione del grande pubblico anche per il suo essere sempre sincera e schietta.

Selvaggia Lucarelli, l’addio al giornalismo

Selvaggia Lucarelli è un celebre personaggio televisivo che è sempre riuscita a catturare l’attenzione del grande pubblico. I gossip sulla giurata di Ballando con le stelle non mancano mai e dopo essere stata coinvolta in un procedimento disciplinare, ha scelto di abbandonare l’Ordine dei Giornalisti.

Tutto nasce dalla vicenda accaduta nel 2023 del vignettista Mario Notarangelo e dall’illustrazione che ritraeva Arianna Meloni, sorella della Premier e moglie del ministro Lollobrigida, a letto con un uomo di colore al fine di “incentivare la natività“. La vicenda ha scatenato non poche polemiche e Selvaggia si è espressa in difesa del vignettista e del suo diritto di fare satira. La Lucarelli scrive su Twitter: “Critico l’ordine dei giornalisti in due tweet. Il giorno dopo, 10 maggio, il consiglio si riunisce e decide di aprire un procedimento per due esposti del 2020 contro di me [..] naturalmente mi difenderò e sono tranquilla perché ho scritto il vero, ma ho fatto immediata domanda di cancellazione dall’ordine“.

Selvaggia Lucarelli, la frecciatina contro di loro

Da pochi giorni si è conclusa la 74esima edizione del Festival di Sanremo e non sono mancate le polemiche relative al celebre cantautore napoletano Geolier. Selvaggia Lucarelli ha voluto esprimere sui social network un proprio parere puntando l’attenzione sulle dichiarazioni fatte dalla Giuria della Stampa e della Radio. “Il problema non è che il vincitore di Sanremo lo decidano la sala stampa e le radio, sebbene in teoria non sia neppure giusto chiedere voti a pagamento se quei voti non possono in alcun modo essere decisivi“.

Ed ha proseguito: “Il problema è che in sala stampa ci siano giornalisti che non conoscono l’abc della musica e vadano serenamente a Sanremo ammettendo di non sapere chi sia Geolier. E cioè l’artista ad aver venduto di più nel 2023 e record su Spotify. “Non conoscevo Geolier” e “chi ca**o é Geolier” mi pare sia una questione su cui riflettere più della vittoria di Angelina“.