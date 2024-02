Pupo, la stoccata contro Amadeus: quello che ha detto è terribile | Che figuraccia

Pupo, esprime il suo parere su un caso mediatico. Nessuno poteva aspettarsi la stoccata ad Amadeus: di seguito i dettagli

Enzo Ghinazzi è il celebre cantante italiano conosciuto con il nome d’arte Pupo. Nasce nel 1955 a Ponticino, in provincia di Arezzo, dove coltiva anche la sua passione per la musica. Poco più che adolescente, inizia ad esibirsi nei locali della città, ma il vero successo arriva negli anni Settanta.

Il brano con cui debutta nel panorama discografico nazionale si intitola “Ti scriverò“, ma il salto di qualità arriva nel 1979 con “Gelato al cioccolato“. Il testo è scritto dal paroliere Cristiano Malgioglio e ancora oggi, il brano è un capolavoro della musica italiana.

Nel 1980 Pupo partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Su di noi” che riscuote un grandissimo successo. Tuttavia, il cantante si ritrova a dover affrontare le conseguenze di una terribile dipendenza dal gioco d’azzardo che lo porta ad una drastica battuta d’arresto della sua carriera professionale.

“A un certo punto della vita mi sono accorto di essere ammalato da una terribile dipendenza, il gioco d’azzardo, come mio padre. [..] A tredici anni ho iniziato a giocare a poker in quei bar che erano bische clandestine. Era talmente preso anche lui da quel vizio, o passione, che non era in grado di aiutarmi“, ha raccontato Pupo.

Pupo, spara a zero sul Festival di Sanremo 2024

A pochi giorni dalla fine del Festival di Sanremo 2024, moltissimi personaggi dello spettacolo stanno diffondendo i propri pareri sulla kermesse musicale più amata dagli italiani e sulle dinamiche nate tra i concorrenti.

Anche Pupo, che è stato un veterano dell’evento musicale, ha voluto esprimere la propria opinione soprattutto sul conduttore Amadeus. “Fa bene Amadeus a prendersi una pausa” e deluso da questa edizione ha ammesso: “Il Festival di quest’anno, a prescindere dagli ascolti che più o meno, secondo me, farebbe ugualmente, è totalmente privo di idee. Anche il fenomeno Fiorello non sorprende più e rischia di diventare ripetitivo“.

Pupo, la stoccata contro Amadeus

Pupo, noto cantante italiano, ha espresso il suo parere circa il Festival di Sanremo che si è concluso da pochi giorni. Apparentemente molto deluso da questa 74esima edizione, Enzo Ghinazzi ha reputato “imbarazzante anche la gag con Travolta“. Insomma, nessun parere positivo per la kermesse musicale che ha registrato record di ascolti in tutte le puntate.

Tuttavia, anche la mancata vittoria del rapper Geolier ha suscitato polemiche da parte di Pupo, il quale ha ammesso a La Zanzara: “I giornalisti hanno fregato la vittoria a Geolier. Amadeus però è in buona fede, eppure dare il potere alla sala stampa di stravolgere il televoto è una porcata, una brutta figura [..] si sono comportati in maniera corrotta [..] Hanno fatto una bruttissima figura e l’hanno fatta fare anche ad Amadeus. Sono convinto che si fidasse di loro e della loro onestà intellettuale. È una grossa figura di me***“.