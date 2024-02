Annalisa, dopo Sanremo un grande party: finalmente la cantante svela quello che è successo | Incredibile

Annalisa, il racconto del super party lascia tutti senza parole. La cantante svela tutto nel minimo dettaglio

Annalisa Scarrone è una delle cantanti pop del momento che grazie alla sua tenacia e determinazione è riuscita a catturare l’attenzione del grande pubblico. Amata da ogni generazione, Annalisa riesce a realizzare un percorso degno di nota e tantissimi consensi.

Nasce nel 1985 a Savona e raggiunge la popolarità grazie al talent Amici di Maria De Filippi a cui partecipa nel 2011. Durante la finale, Annalisa si classifica al secondo posto, ma si aggiudica il Premio della Critica e soprattutto tantissima visibilità e affetto.

Il 2023 è stato un anno molto fortunato per la bellissima Annalisa. Il brano “Mon Amour” ha conquistato un successo senza precedenti ed è rimasto in cima alle classifiche nazionali per moltissimi mesi. Nel 2024, la cantante ha calcato il palco dell’Ariston con “Sinceramente“.

Il brano presentato al Festival di Sanremo è diventata una delle canzoni più ascoltate del momento e Annalisa si è imposta ancora una volta come “regina indiscussa delle hit“. Nella serata finale di Sanremo 2024, la Scarrone si classifica al terzo posto, subito dopo Geolier e la vincitrice Angelina Mango.

Annalisa Scarrone, ecco perchè ha evitato la scalinata

Annalisa è sempre stata piuttosto riservata sulla sua vita privata e lo dimostrano anche le nozze segrete avvenute lo scorso giugno con il direttore marketing di Costa Crociere Francesco Muglia. I neo coniugi sono innamoratissimi e Annalisa ha ammesso la volontà di avere un figlio anche se “non ci siamo ancora dedicati“, ha ammesso la cantante.

Durante la kermesse musicale, però, i dubbi su una presunta gravidanza della Scarrone sono stati tantissimi. A scatenare questi rumors è stata la scelta di Annalisa di evitare le famosissime scale dell’Ariston. Tuttavia, il reale motivo riguarda un trauma passato: “Il motivo per cui non ho fatto le scale è perché esattamente un anno fa sono caduta dalle scale. Non è stata un’esperienza bellissima… neanche bruttissima, perché poteva andare peggio, però mi è venuta un po’ di paura”, ha dichiarato Annalisa.

Annalisa, il grande party post Sanremo

Annalisa ha raggiunto un grandissimo successo con il brano “Sinceramente” che, a pochi giorni dalla fine della kermesse, è già diventato virale su tutti i social. La cantante, oltre ad essere amata per il suo talento musicale, ha conquistato l’affetto del grande pubblico anche per la sua simpatia ed autoironia.

In un video condiviso sui social network, Annalisa ha ironizzato su un mega party: “Allora, c’è una festa dove sono invitate tutte le funzioni e si divertono tutte tranne una, la funzione esponenziale, che è in un angolo e si annoia. Le altre vanno li e le dicono ‘ma dai, perchè non provi ad integrarti?’ E lei dice: ‘tanto non cambia niente’. Perchè? L’integrale della funzione esponenziale è uguale alla funzione esponenziale“.