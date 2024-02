Mare Fuori, il segreto mai rivelato su Artem: c’entra un altro attore della serie tv | Lo hanno rivelato solo ora

Artem, l’attore di Mare Fuori, ha rivelato un segreto che non aveva mai confidato prima. Se lui è lì c’entra un altro attore della serie, con una piccola azione ha fatto un regalo enorme al collega.

Mare Fuori è la nota fiction Rai, conosciuta e amata in tutta Italia. La storia dei protagonisti ha talmente tanto “preso” il pubblico, che sono giunti alla quarta stagione, con il medesimo interesse e soprattutto picco di share.

Dopo aver visto diversi membri del cast di Mare Fuori al Festival di Sanremo 2024, siamo qui a riportarvi una nuova indiscrezione rilasciata direttamente da Artem, il quale ha rivelato un segreto finora inedito, in merito alla sua carriera. Vi diciamo solo che c’entra un suo collega.

La rivelazione di Artem di Mare Fuori

Per chi non lo sapesse, Mare Fuori, è la nota fiction Rai, ideata da Cristiana Farina e prodotta da Rai Fiction e Picomedia. Nonostante questa storia sia tutt’ora avvolta dalla polemica per certi aspetti, è giunta alla quarta stagione e il pubblico continua ad amare la storia e ogni singolo personaggio. La trama verte tutto sui detenuti e sul personale che lavora in un immaginario IPM di Napoli.

Mare Fuori è sulla cresta dell’onda, in quanto oltre alla fiction, vedremo presto un film, per non parlare dell’opera teatrale di Siani, nonchè i possibili remake negli Stati esteri. Tra i personaggi principali troviamo Massimiliano Caiazzo (Carmine Di Salvo), Matteo Paolillo (Edoardo Conte), Artem (Pino ‘o Pazzo), Maria Esposito (Rosa Ricci), Carmine Recano (Massimo Valenti), Lucrezia Guidone (Sofia Durante) e molti altri ancora.

Artem e Massimiliano

Il noto Artem, l’interprete di Mare Fuori, che nella fiction Rai è “Pino ‘o Pazzo“, ha rilasciato un’interessante indiscrezione direttamente ai microfoni di Luca Casadei al suo canale podcast, One More Time. A lui, l’attore ha svelato: “Feci il provino a Mare Fuori, dovevo partire per Londra ma il venerdì mi arriva la telefonata…mi dissero che ero stato preso per la naturalezza della mia recitazione. Allora mi sono detto: lo posso fare, voglio provarci e vedere che succede…”.

Artem ha inoltre rivelato che per via della sua agitazione, stava per rovinare tutto, per quanto riguarda la sua carriera lavorativa. La differenza la fece però il suo collega, Massimiliano Caiazzo alias “Carmine di Salvo”, il quale gli fece un regalo molto prezioso:

“Massimiliano Caiazzo mi regalò un libro di Stella Adler, l’insegnante di Marlon Brando e tutta Hollywood, e quando leggevo quello che c’era scritto nel libro mi dicevo: cavolo, tutto quello che c’è scritto qui dentro io lo sto già facendo. Ho iniziato allora a credere in me stesso”.