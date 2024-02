Ornella Vanoni, parole al veleno in diretta tv: “Oggi amava tutti…” | Stoccata alla Zia della Domenica

Ornella Vanoni, sconvolge tutti con le parole rivolte alla famosissima. Nessun poteva aspettarsi tali dichiarazioni

Ornella Vanoni è una delle icone del panorama musicale italiano che ha alle spalle una longeva carriera artistica. Una delle più grandi interpreti della musica leggera che, nel corso della sua carriera, è riuscita a spaziare in vari generi ed ha venduto oltre 65 milioni di dischi.

La sua voce è impossibile non riconoscerla e si è sempre contraddistinta per il suo stile elegante e sofisticato. Il suo debutto avviene nel 1956 ed ha collaborato con mostri sacri del cantautorato italiano come Gino Paoli, Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla e molti altri.

Ornella è celebre anche per le lunghe e passionali storie d’amore che ha avuto nel corso della sua vita. Durante una vecchia intervista rilasciata al Corriere della Sera, la cantante della “mala milanese” ha ammesso: “Da artista, sono felice della vita che ho avuto. Ma dall’amore, sono così delusa che sono sola da vent’anni“.

Oltre alla storia d’amore con Giorgio Strehler, Ornella Vanoni è stata innamorata di Gino Paoli. Il cantautore, però, la tradiva ripetutamente e a sancire la fine di quell’amore ha contribuito anche l’aborto spontaneo.

Ornella Vanoni, non si risparmia su Sanremo

Ornella Vanoni si è sempre contraddistinta per il suo essere schietta e senza peli sulla lingua. A pochi giorni dalla fine del Festival di Sanremo, l’artista ha voluto esprimere un proprio pensiero sulla kermesse musicale durante un’intervista a Che Tempo Che Fa. Ornella ha raccontato la sua opinione senza freni tanto da costringere il conduttore Fabio Fazio ad intervenire.

In compagnia di Mara Maionchi, la Vanoni ha espresso la sua preferenza per Loredana Bertè e per il suo brano “Pazza“, ma ha ammesso: «La serata che ho preferito è quella dei duetti. Ma a vedere tutte le sere il Festival di Sanremo ti viene la meningite. Ma perché tutte queste robe, un caos, io non ne potevo più. C’è troppa roba, troppo, troppe cose».

Ornella Vanoni, parole velenose contro la famosissima

Sono tante le polemiche rivolte alla kermesse musicale più amata dagli italiani che, nonostante abbia registrato dei record di ascolti in ogni serata, ha suscitato anche tanti pareri contrastanti. La celebre Ornella Vanoni ha espresso il suo parere senza filtri, ma questo fa parte della sua amata personalità.

Tuttavia, a lasciare sconvolti i telespettatori, sono state le dichiarazioni in diretta televisiva sulla Signora della domenica, ovvero Mara Venier che ha dedicato una puntata di Domenica In a tutti gli artisti che hanno gareggiato al Festival di Sanremo 2024. Ornella ha ammesso: «Non dirò mai più la parola ‘adoro’ e ‘divino’ ma soprattutto ‘amore’. C’è questa parola che dovremmo dire solo a pochissime persone, ‘amore, ti amo’. Mara oggi amava tutti, Mara Maionchi, no, Mara quell’altra, che mi è molto simpatica, ama proprio tutti. ‘Ti amo’, un conto è l’umanità e un altro amare e baciare tutti. Io non sono d’accordo sull’uso della parola amore in questi contesti».