Elettra Lamborghini ha una sorella segreta? Tutta la verità svelata solo ora | C’entra papà Tonino Lamborghini

Elettra Lamborghini ha veramente una sorella segreta? Ecco che cosa ha dichiarato papà Tonino Lamborghini in merito, il processo sarà ancora molto lungo. Chi dirà la verità?

Alzi la mano chi non conosce Elettra Lamborghini? Come immaginavamo non l’ha alzata nessuno, ovvio, la cantante e conduttrice la conoscono tutti che sia per fama o per curiosità. Grazie a lei i fan canticchiano e ballano tra le note dei suoi tormentoni e ridono anche attraverso i siparietti che lei insieme ai PanPers a Only Fun, ci mostrano nelle varie puntate.

Se fino ad oggi pensavamo di conoscere tutto circa la sua famiglia, merito anche del docufilm che Prime Video ha mandato in onda, spunta una nuova sorella segreta che fa rivalutare tutto quanto. Ecco che cosa ha dichiarato Tonino, il papà di Elettra Lamborghini.

La sorella segreta di Elettra Lamborghini?

Facciamo un passo indietro in merito a tutta questa storia. Tale Flavia Borzone e la mamma Rosalba Colosimo, hanno dichiarato pubblicamente di essere imparentate, a detta loro, con i Lamborghini, in quanto, sempre a detta loro, Flavia sarebbe sorella di Elettra, dopo averle preso un campione di DNA con l’inganno in discoteca, per dimostrarlo. Per chi non lo sapesse, Tonino Lamborghini è sposato con Luisa Peterlongo, dalla quale ha avuto cinque figli, cioè Elettra, Ferruccio, Lucrezia, Flaminia e Ginevra.

Tra l’altro il disappunto tra Elettra e Ginevra, dopo la sua permanenza al Grande Fratello Vip è risaputo a tutti, ad oggi, pare proprio che le due sorelle siano ancora ai ferri corti. Ad ogni modo, Tonino respinge le accuse e ha querelato le due donne, con le quali ha attualmente una causa in corso.

Le parole di Tonino

Tonino Lamborghini, come possiamo leggere dall’articolo pubblicato su, Il fatto quotidiano, contesterebbe al 100% le dichiarazioni di Flavia Borzone e Rosalba Colosimo, in quanto a detta sua, campione di DNA preso ad Elettra sarebbe “fondato su campione carpito subdolamente a mia figlia legittima, ma anche eseguito illecitamente tantoché il giudice penale non ne ha acquisito il deposito”.

Inoltre parla dei disagi che sta portando alla sua immagine e alla sua famiglia: “Inutile dire come questa situazione stia causando a me, alla mia famiglia ed ai miei interessi pubblici e privati notevoli disagi”, per questo motivo: “Ne contestiamo interamente la portata”. Lamborghini ha querelato le due donne e quindi il processo prosegue per capire innanzitutto chi sta dicendo la verità e chi no e in seguito comprendere il verdetto finale del giudice. Voi cosa ne pensate? Elettra e Flavia sono veramente sorelle secondo voi?