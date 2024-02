Belen Rodriguez, altro che tv: la sua vera passione è solo questa | Incredibile

Ecco qual è la vera passione di Belen Rodriguez, prima del lavoro in tv c’è sicuramente questa. Non l’ha mai nascosto anche in altri scatti social. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Belen Rodriguez è la nota showgirl e conduttrice, mamma di Santiago e Luna Marì, la quale in un modo o nell’altro fa sempre chiacchierare di sé. L’ex moglie di Stefano De Martino, nonchè ex compagna di Antonino Spinalbese, dopo la rottura dolorosa dall’ex ballerino di Amici, ha vissuto un periodo molto difficile.

Motivo per cui ha lasciato anche il suo lavoro, in quanto aveva necessità di prendersi una pausa da tutto e tutti. In seguito l’abbiamo vista tornare più forte di prima, al fianco di Elio Lorenzoni, ma dai rumors, la loro storia potrebbe esser già giunta al termine. Ad ogni modo, Belen si gode la sua passione più grande e no, ci dispiace informarvi che non è la televisione. Ecco di che cosa stiamo parlando.

La passione di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez non ha mai né confermato né smentito le voci che la vedrebbero di nuovo single. Dagli indizi social e dalle dichiarazioni rilasciate da fonti vicine alla conduttrice, pare proprio che tra lei e Elio Lorenzoni sia un capitolo chiuso. Per questo motivo l’abbiamo vista volare in Scozia prima e a Dubai dopo sempre da sola. Adesso pare essere tornata e a fomentare ancora di più le voci di una possibile rottura con il suo compagno, ci avrebbe pensato la Rodriguez stessa.

Con dei post e delle storie social, la showgirl ha pubblicato diverse didascalie nel giorno di San Valentino: “Aspettavo la luna”, “Vestire i panni dell’altro e vedere come ci si sente se ti facessero certe cose… Ecco, questa capacità manca a molta gente” e ancora: “Buon San Valentino a tutti quelli che… amano”. I follower si sono chiesti se queste frasi siano tutte frecciatine a Lorenzoni?

Con Santiago e Luna Marì

A prescindere da tutto quello che starebbe succedendo realmente nella vita di Belen Rodriguez che dovrebbe poter rimanere tra le sue di mura domestiche, noi oggi vogliamo riportarvi una delle grandi passioni della conduttrice. La quale insieme ai suoi due gioielli più belli, cioè i suoi figli, Santiago e Luna Marì, hanno scorrazzato tra le vie della città fino ai vari istituti che ospitano i figli nelle ore scolastiche.

Belen si è mostrata insieme al suo nuovo “bolide” che da quello che possiamo leggere sul Leggo: “sembrerebbe essere una BMW X1, un fuoristrada bianco dal valore di oltre 35mila euro”. La Rodriguez non ha mai nascosto la sua passione per le belle auto e questo suo ultimo acquisto ne è un chiaro esempio.