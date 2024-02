Gazzelle, rifiuto clamoroso: quello che ha fatto prima di salire sul palco è vergognoso

Gazzelle, il gesto che ha lasciato tutti senza parole. Di seguito i dettagli della vicenda accaduta prima dell’esibizione

All’anagrafe è Flavio Bruno Pardini, ma tutti l’hanno conosciuto con il nome d’arte di Gazzelle. Nasce a Roma nel 1989 e poco più che ventenne avvia la sua carriera esibendosi nei locali della capitale e nei dintorni. Pian piano acquisisce sempre più consensi da parte del grande pubblico.

Da 2016 decide di adottare il nome d’arte prendendo spunto da un modello di scarpe sportive dell’Adidas, ovvero le gazzelle. Pubblica il brano intitolato “Quella te” che riscuote un successo straordinario su Spotify ed è solo l’inizio della sua brillante carriera.

Gazzelle realizza moltissimi brani che colpiscono l’emotività del grande pubblico come “Destri“, “La prima canzone d’amore“, “Scintille” e moltissime altre. L’artista ha dei temi ricorrenti nelle sue canzoni quali il sentimento nei confronti del partner, la solitudine o le dipendenze.

In un’intervista rilasciata ad Ansa, Gazzelle ammette: “Sono un ipersensibile e quando lo sei ti accorgi che non ci sono troppi motivi per essere ottimista. La felicità non so cosa sia, come si faccia ad essere felici. A me non manca niente, ho una ragazza, una famiglia, amici, una casa, ma felice felice… boh”.

Gazzelle, il debutto al Festival di Sanremo 2024

Gazzelle è un cantante italiano che sta acquistando sempre più consensi da parte del grande pubblico. Nel 2023 ha tenuto il suo primo concerto presso lo Stadio Olimpico a Roma. L’artista esordisce al Festival di Sanremo con l’inedito “Tutto qui” in cui parla di una storia d’amore giunta al capolinea.

Struggente ed emozionante, Gazzella commuove l’Ariston che si immedesima nel dolore di un finale inaspettato, della nostalgia di un amore passato e che non ritornerà più. Durante un’intervista a Rai Play, il cantante ha raccontato: “Parla di tante cose, di amore per lo più, ma anche di persone che non ci sono più e c’è anche la nostalgia per quella vita che non ho vissuto“.

Gazzelle, il rifiuto clamoroso dell’artista

Gazzelle ha conquistato tantissimi consensi a seguito delle sue performance alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse musicale ha registrato record di ascolti in ogni puntata ed i telespettatori sono rimasti incollati allo schermo per ascoltare i nuovi brani degli artisti in gara. Moltissimi artisti, durante la terza puntata, sono saliti sul palco dell’Ariston con una matita.

Il motivo di questo gesto apparentemente bizzarro è il FantaSanremo, un gioco che è diventato molto popolare tra i telespettatori. Il “bonus della matita” è stato promosso dall’Unione Europea per invitare il popolo a vorare alle elezioni che si svolgeranno a giugno. In un video condiviso sui social network, Rose Villain consegna la matita a Gazzelle il quale esclama: “Ma che ci tocca fare“.