Pier Silvio Berlusconi, ormai ha deciso: questa volta c’entra proprio Alfonso Signorini | Tensione alle stelle

Pier Silvio Berlusconi ha deciso e ha rilasciato quell’informazione, svelata poi da Alfonso Signorini che ha lasciato i fan senza parole. Dopo tutti questi cambiamenti, nessuno si aspettava questo ritorno “alle origini”.

E’ l’ad di Mediaset, figlio di Silvio e compagno di Silvia Toffanin, stiamo parlando di Pier Silvio Berlusconi, il quale gestisce da anni il palinsesto dell’emittente televisiva privata. Per far scorrere tutto in maniera lineare, molte volte ha fatto e fa tutt’ora dei cambi nel palinsesto che non a tutti entusiasmano particolarmente, anche se alla fine c’è sempre un motivo dietro, che riguarda l’organizzazione dei programmi.

Per questo, in molti resteranno sorpresi di questo nuovo cambiamento per il quale ha optato che ha comunicato in diretta Alfono Signorini. I telespettatori non pensavano che avrebbe cambiato idea nuovamente, invece è successo, segno che lo share sia migliorato?

La decisione di Pier Silvio Berlusconi

In merito a Pier Silvio Berlusconi, apriamo una parentesi, vista una delle ultime interviste rilasciate. L’ad di Mediaset ha confermato ai giornalisti: “La mia posizione non è cambiata”, in merito alla sua decisione di non entrare in politica in sostituzione al padre. Ha grandi progetti per la sua emittente, anche se il suo rapporto con la Rai è sempre stato molto leale: “Aver chiuso il 2023 davanti alla Rai per prima volta nella storia della tv non è nei nostri obiettivi, facciamo gara con noi stessi da editori, da tv commerciale…”.

Inoltre ha rilasciato un piccolo spoiler che dovrebbe far piacere a tutti i fan di Paolo Bonolis, dopo le voci di una sua imminente pausa dalle scene: “Non ho nessun segnale di difficoltà nel nostro rapporto con Paolo Bonolis, con il quale ho un rapporto di grande stima e di gratitudine vera: lavora con noi da anni” e ancora: “ci sarà l’anno prossimo un’altra edizione di Avanti un Altro. Non ho nessun segnale di cambiamento, poi cosa succederà non dipende solo da noi…”.

Il nuovo cambio del Grande Fratello

Tra le tante decisioni prese da Pier Silvio Berlusconi, prese soltanto per favorire, secondo il suo schema imprenditoriale, il palinsesto Mediaset, il vicepresidente ha preso una decisione che farà esultare i fan accaniti del Grande Fratello. Come ha dichiarato lo stesso Alfonso Signorini durante l’ultima puntata andata in onda del reality più spiato di sempre: “Il Grande Fratello torna con il doppio appuntamento, ci vediamo fra due giorni, andremo in onda mercoledì, quindi prestissimo”, ha chiosato il conduttore.

Questa è una bella notizia per il palinsesto, in quanto questa scelta potrebbe essere dettata dagli ascolti in salita per il GF, il quale era partito un pò a rilento. Siete contenti?