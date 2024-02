Jhon Elkan, affossa la persona più ‘importante’ della famiglia: un gesto vergognoso

Jhon Elkann, l’imprenditore italiano punta il dito contro un membro della sua famiglia. Di seguito i dettagli

Jhon Elkann nasce a New York nel 1976 ed è il nipote di Giovanni Agnelli, il fondatore della Fiat anche conosciuto come “l’avvocato” che per molti anni ha rappresentato il fulcro del capitalismo italiano. Jhon ha due fratelli, Ginevra e Lapo, ed è il primogenito di Alain Elkann e Margherita Agnelli.

Jhon frequenta il Politecnico di Torino e nel 2000 consegue una laurea in Ingegneria Gestionale. Durate gli studi, il giovane italo americano fa esperienza presso la Magneti Marelli a Birmingham, per poi spostarsi in un concessionario di auto in Francia.

Nel 1997 viene scelto dal nonno come successore dell’azienda di famiglia, il Gruppo Fiat. Poco più che ventenne, Jhon occupa già un ruolo apicale e diventa Vicepresidente della Fiat nel 2004, alla morte di suo nonno Giovanni, mentre nel 2010 assume la presidenza.

Oggi, oltre ad essere l’Amministratore Delegato dell’industria automobilistica, ha preso le redini di alcune attività di investimento familiari e si dedica anche all’editoria in qualità di Presidente di Gedi, ovvero l’impresa proprietaria di quotidiani come La Repubblica e La Stampa.

Jhon Elkann, il ricordo rivolto a suo nonno

Sono trascorsi 21 anni da quando è venuto a mancare l’Avvocato, lo storico presidente del Gruppo Fiat Giovanni Agnelli. Si è spento all’età di 81 anni a causa di un tumore alla prostata, lasciando un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma nell’Italia intera che a lui deve tanto.

Due decenni dopo la scomparsa di Gianni, suo nipote Jhon ha ricordato suo nonno: “Il vero insegnamento che il nonno ci ha trasmesso è l’invito ad affrontare le tempeste con coraggio e responsabilità, puntando sempre sullo sviluppo“. Ed ha proseguito parlando del successo aziendale: “il ventennio che abbiamo alle spalle è stato positivo e ha saputo generare realtà made in Italy leader nel mondo. [..] Se confrontiamo l’azienda del 2003 e quella di oggi vediamo che i ricavi passano da 22 miliardi a 130 solo nei primi nove mesi del ’22“.

Jhon Elkann, affossa proprio lei

A seguito della morte di Giovanni Agnelli, si è aperta una vera e propria faida famigliare a causa dell’eredità lasciata dall’Avvocato che vede Jhon Elkann ed i fratelli schierarsi contro la loro madre Margherita, unica figlia ancora in vita del compianto Gianni. Secondo quanto riportato dai legali di Jhon, Margherita ha avviato una serie di esposti ed iniziative giudiziarie ai danni dei suoi figli.

Secondo il team di difensori, l’unico obiettivo della donna è di “rinnegare gli accordi sottoscritti” e le volontà del compianto Gianni Agnelli. I legali di Jhon Elkann, successore del Gruppo Fiat, scrivono in una nota: “C’è una mamma che perseguita, da più di 20 anni, in tutte le sedi giudiziarie, facendo anche ampia pubblicità sulla stampa, i suoi genitori e tre dei suoi figli“.