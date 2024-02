Caterina Balivo, bordata assurda in diretta: il gesto lascia tutti sconvolti | C’entra un noto conduttore

Caterina Balivo è rimasta senza parole, il gesto del noto conduttore veramente non se l’aspettava. Sono rimasti tutti allibiti, non solo lei ma anche gli ospiti del suo programma. Ecco che cos’è successo.

Con il suo programma, La volta buona, Caterina Balivo sta facendo faville. Magari è partita un pò a rilento, ma adesso il suo show Rai è entrato nel cuore dei telespettatori, i quali aspettano con ansia di vedere i fatti del giorno, puntata dopo puntata.

A dimostrazione del fatto che sono in molti che si sono accorti del suo valore, anche il noto conduttore ha deciso di farle un’improvvisata. Nessuno si sarebbe mai aspettato un suo intervento, tanto meno quelle parole.

Caterina Balivo e il gesto del noto conduttore

Prima di proseguire, volevamo raccontarvi un fatto, direttamente collegato a quello di cui vi parleremo a breve. Durante una delle ultime puntate di Viva Rai2, come possiamo leggere al Corriere della sera, Fiorello è tornato a vestire dopo tanto, i panni del famoso ballerino Manuel Franjo. Dopo il simpatico siparietto messo su insieme a Biggio, (Fiore)Manuel ha dichiarato mentre ballava in modo sensuale “alla Ciuri”: “Enzo Paolo Turchi? Mio acerrimo nemico. Me rubava la lacca. E se me tocchi la lacca sei mio nemico”.

Ovviamente lo sketch ha fatto un successone, tant’è che i veri Enzo Paolo Turchi e Manuerl Franjo, ritrovatosi dopo poco da Caterina Balivo a La volta buona, hanno ringraziato Fiorello per quello che ha fatto per loro. In maniera ironica, Caterina ha dichiarato: “Dopo 40 anni, grazie a Fiorello, Manuel Franjo torna in possesso della sua lacca!”, facendo ridere di gusto non soltanto gli ospiti ma anche il pubblico da casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Volta Buona Rai (@voltabuonarai)

Una chiamata inaspettata

Ma le sorprese a, La volta buona da Caterina Balivo, non sono finite con Enzo Paolo Turchi che restituiva la lacca a Manuel Franjo, in quanto una chiamata inaspettata ha lasciato tutti quanti senza parole. Il grande Pippo Baudo ha chiamato in diretta per salutare il famoso ballerino: “Sei stato una parte importante della mia vita professionale…”.

Ma Pippo non si è fermato qui, con la solita galanteria che lo contraddistingue ha speso parole di ammirazione sia nei confronti di Lorella Cuccarini, in merito alla sua conduzione al Festival di Sanremo 2024: “E’ stata bravissima anche questa volta…”, sia verso la Balivo: “Anche tu Caterina sei bravissima…”.

E anche verso il professor Broccoli: “Lui è il mio figlioccio…L’ho visto nascere…Gli voglio sempre molto bene…E’ molto bravo, competente, molto professore direi…”. Così, prima di salutare Pippo, una Caterina Balivo molto emozionata gli ha risposto: “Noi siamo molto colpiti da questa telefonata…Non era scontata e ti ringraziamo tanto…”.