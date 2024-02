Claudio Baglioni, il segreto viene fuori solo ora: riguarda una nota canzone del cantautore | Che smacco

Dopo tanto tempo è venuto fuori un segreto in merito ad una delle canzoni più famose di Claudio Baglioni. Ecco che cosa significa e soprattutto a chi è dedicata. Resterete sicuramente senza parole.

Non ci sono abbastanza parole per poter descrivere a pieno chi sia Claudio Baglioni. Con il suo stile, le sue canzoni e le sue performance, resterà per sempre negli annali della musica italiana. I suoi fan lo amano fin dagli anni ’70 quando ha iniziato a “sfornare” un successo dopo l’altro, rendendolo la leggenda che tutti noi conosciamo oggi.

Nonostante di anni ne siano passati, da quando abbiamo sentito le sue canzoni più storiche, dopo tanto è stato svelato un interessante segreto in merito ad uno dei suoi brani più belli. Ecco svelato il significato e soprattutto la destinataria a cui è dedicata la famosa canzone di Baglioni.

Il segreto svelato in merito alla canzone di Claudio Baglioni

Claudio Baglioni dopo oltre 50 anni di carriera, ha deciso di ritirarsi dalle scene, non prima di aver portato a termine i suoi impegni sui palchi italiani, salutando così nella maniera più rispettosa possibile i suoi fedeli fan. Dovrebbe dire addio alla musica nel 2026 il buon Claudio, il quale sta portando tanta gioia con il suo attuale tour “aTUTTOCUORE“, che sta facendo sold out in moltissime regioni.

Nello stesso tempo però, la notizia del suo addio ha gettato nello sconforto più totale i suoi fedeli fan, i quali, “per colpa” della sua vitalità che lo fa sembrare ancora un ragazzino, hanno dimenticato che comunque l’artista ha anche 72 anni. A prescindere da tutto, soprattutto per chi lo segue fin dagli esordi, durante ogni suo concerto, i ricordi iniziano a tornare prepotentemente nel cuore della gente, in quanto le sue canzoni hanno fatto da colonna sonora alla vita di molte persone, soprattutto durante lo sbocciare di grandi amori o di quando dolorosamente gli innamorati si sono dovuti dire addio.

Il significato di Mille giorni di te e di me

Claudio Baglioni non ha ancora detto addio alla musica, motivo per cui i fan devono godersi i suoi ultimi e spettacolari concerti fino alla fine, cantando a squarcia gola tutti i suoi brani più belli. Tra i tanti, oggi vogliamo svelarvi il significato di uno dei brani più belli del noto cantante, cioè Mille giorni di te e di me, di cui vi riportiamo il video se volete fare un “tuffo nel passato”. E’ una di quelle canzoni struggenti, che segnano la fine di un amore, generando la tipica tristezza che un addio può portare nel cuore degli ex innamorati.

Ecco che cosa aveva dichiarato a Vincenzo Mollica, il cantautore: “È una canzone che nasce dall’idea che l’innamoramento, il vero amore, nasca spesso quando l’amore è finito. È una canzone che nella sua fase ultima diventò più completa…”.

Inoltre, è la stessa Rossella Barattolo, sua attuale compagna a svelare che Mille giorni di te e di me, Baglioni l’ha dedicata proprio a lei: “La più popolare è Mille giorni di te e di me – una delle mie preferite – anche se è noto che i fan sostengono che è stata scritta per la sua ex-moglie” e ancora: “Eravamo stati insieme per tre anni e ci stavamo allontanando per il fatto che siamo così diversi”, ha dichiarato Rossella.