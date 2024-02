Melissa Satta, altro che Berrettini: ecco chi continua a rubarle il cuore ogni giorno

Melissa Satta, è follemente innamorata di lui e non può proprio farne a meno. Di seguito i dettagli della vicenda

Melissa Satta è una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo che conquista la popolarità agli inizi degli anni Duemila grazie al suo straordinario fascino. Nasce nel 1987 a Boston, ma una volta raggiunta la maggiore età decide di trasferirsi in Italia.

La sua carriera professionale inizia grazie al tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia. Melissa viene scelta come velina mora al fianco della collega bionda Thais Souza Wiggers. Grazie a questa opportunità ha modo di farsi conoscersi dal grande pubblico ed intraprende una proficua carriera come modella.

Oltre ad essere bellissima, Melissa sviluppa la passione per lo sport e la sua energia colpisce l’attenzione del pubblico. Tuttavia, per la Satta non è stato facile raggiungere gli obiettivi professionali ed il successo di cui gode ancora oggi.

In un’intervista, l’ex velina ha ammesso: «Purtroppo c’è sempre stato lo stereotipo che una donna bella sia stupida. [..] La bellezza può agevolare all’inizio, soprattutto in alcuni ambiti, ma se poi non si dimostra di essere competente e non ci si mette impegno e voglia di crescere, serve a poco».

La vita privata di Melissa Satta

Melissa Satta è una delle donne più apprezzate del piccolo schermo che si è fatta conoscere grazie al tg satirico Striscia la Notizia. L’italo americana ha avuto una relazione d’amore con Bobo Vieri, ma a puntare i riflettori sulla showgirl è la storia d’amore con il calciatore Kevin Prince Boateng.

Si fidanzano nel 2011 e cinque anni dopo decidono di convolare a nozze a Porto Cervo. Dall’amore che li lega, nasce il loro unico figlio Maddox nel 2014. Tuttavia, il matrimonio giunge al capolinea e Melissa, durante un’intervista a Verissimo, confessa: “Ora sto bene anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta. È andata così ma oggi sono molto felice. L’importante è avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene”.

Melissa Satta, altro che Berrettini: è innamorata di lui

Melissa Satta, dopo la rottura con Boateng, inizia una relazione con il tennista Matteo Berrettini. A scoprire lo scoop è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini che li ha paparazzati per la prima volta insieme nel 2023. Dopo circa un anno di relazione, però, spuntano dei rumors su una crisi di coppia mai confermata dai diretti interessati.

Secondo il settimanale Oggi, pare che il motivo della rottura sia stata la volontà di Melissa di “mettere su famiglia con lui. Ma Matteo non se l’è sentita“. A confermare l’indiscrezione sulla crisi sono le foto condivise da Melissa Satta sui social network. Nel giorno più romantico dell’anno, ovvero San Valentino, l’ex velina di Striscia la Notizia si è concessa una vacanza a Madonna di Campiglio con le sue amiche. Anche il suo unico figlio Maddox è a sciare con la Satta, ma di Matteo Berrettini nessuna traccia.