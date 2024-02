Sciagura Rai, tutta la verità sulla ‘censura’: c’entra Sabrina Ferilli | Che vergogna

Caos in Rai per quella censura che ha fatto agitare il popolo del web. E’ una questione molto delicata, cerchiamo di capire di preciso cos’è successo e soprattutto perché c’entra anche Sabrina Ferilli.

Sabrina Ferilli è la nota attrice, doppiatrice e conduttrice, la cui fama la precede in tutta Italia. Nel corso della sua carriera l’abbiamo vista a teatro, in televisione e al cinema, spaziando da un ruolo all’altro. Grazie alla sua bravura poi, ha vinto numerosi premi e riconoscimenti di notevole prestigio.

Nonostante Sabrina sia super richiesta, proprio per le sue doti recitative ma anche di intrattenimento, basti pensare al suo ruolo a Tu si que vales, le sue gag con Giovannino, divertono grandi e piccini. Come per tutte le cose però, ci sono i momenti buoni e i momenti polemici, dove l’attrice si è vista costretta a dire la sua versione, per cercare di mettere a tacere quella polemica sulla presunta censura della Rai. Ecco come sono andate le cose.

Caos in Rai per la censura

Prima di proseguire, volevamo parlarvi del nuovo personaggio che Sabrina Ferilli interpreterà nella fiction Rai, il cui ruolo è strettamente collegato al discorso che affronteremo, nell’ultimo paragrafo. Dopo tanti anni di assenza, Sabrina non torna soltanto in Rai, ma ci torna in un ruolo comico, avendola vista ultimamente in storie molti forti a livello sociale, in Mediaset.

La fiction Rai in questione si chiama Gloria, con la regia di Fausto Brizzi e nel cast oltre al nome della Ferilli, troviamo anche quello di Massimo Ghini, Sergio Assisi, Emanuela Grimalda e così via. La storia sarà incentrata sull’attrice e diva Gloria Grandi, la cui carriera è in bilico, trovando lavoro ultimamente soltanto in fiction. Per questo decide di dare una svolta alla sua vita, abbandonando la televisione per tornare al cinema, aiutata dai personaggi che le ruotano attorno. Ce la farà la Grandi a raggiungere il suo obiettivo?

Per saperlo ovviamente non dovrete fare altro che seguire la fiction il 19, il 26 e il 27 febbraio su Rai 1.

Questa #Rai sta prendendo davvero una brutta piega, dopo il caso del comunicato di #DomenicaIn ora si scopre la censura con un bollino nero dei un bacio gay nel backstage di #Gloria… pic.twitter.com/cjQ99tXX2U — Majin79 ♋  (@Majin79) February 14, 2024

Il cappello della discordia

In merito alla fiction Rai, Gloria, la quale approderà presto in televisione, ruota attorno ad essa una forte polemica. In pratica, durante una scena di presentazione, ai telespettatori è saltata subito all’occhio quella scena nella quale si vedono due personaggi della storia, intenti a celebrare il proprio matrimonio con rito civile, solennizzato dalla stessa Sabrina Ferilli. Durante il bacio, pare che ai due uomini sia stato inserito un bollino nero da censura, scatenando immediatamente la polemica social.

In realtà si è scoperto che non si tratta di un bollino da censura, quanto del cappello del carabiniere che si nasconde insieme al marito, per un bacio più intimo. Come ha dichiarato la stessa Ferilli in merito: “Ma nel film la sequenza c’è e non esiste nessun bollino che censuri niente, quindi non so da dove viene sta roba. E credo di essere abbastanza informata sulla scena, ad occhio e croce eh…”. La questione rimane comunque aperta, in quanto per molti la spiegazioni è apparsa subito esaustiva, altri invece non capiscono il motivo per cui il bacio è stato comunque nascosto, non essendoci nulla di male in quel simbolo di amore. Non si sa se la Rai risponderà mai alle domande poste sui social in merito, voi che dite?