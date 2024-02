Gemma Galgani, ennesimo rifiuto a Uomini e Donne: la dama non riesce a trattenere le lacrime

Gemma Galgani non è molto fortunata nella ricerca della sua anima gemella e lo dimostra l’ultimo episodio avvenuto a Uomini e Donne. Sarà l’ennesimo rifiuto per la dama del trono over?

E’ una dei pilastri di Uomini e Donne, in quanto la dama torinese presenzia ormai da anni, in maniera fissa nello show di Maria De Filippi. Stiamo parlando ovviamente di Gemma Galgani, la quale, nonostante la sfortuna le faccia spesso visita nelle situazioni di cuore, imperterrita continua a cercare l’amore della sua vita.

Negli ultimi tempi però ha ricevuto delle “batoste colossali” e come suggerisce anche Tina Cipollari, l’andazzo di questa ultima frequentazione potrebbe seguire le stesse dinamiche. Ecco che cosa sta succedendo nella vita della dama torinese.

Ennesimo rifiuto per Gemma Galgani?

Sappiamo che siete tutti curiosi di sapere cosa sta succedendo a Gemma Galgani e alle sue frequentazioni amorose, ma dobbiamo necessariamente aprire una piccola parentesi, in merito a Uomini e Donne, in quanto anche un’altra tronista ha fatto agitare i telespettatori. Stiamo parlando di Ida Platano, la quale dopo aver detto addio a Mario Cusitore stava proseguendo con le sue frequentazioni, fino alla puntata del 14 febbraio, quando Maria De Filippi informò la tronista che un corteggiatore “passato” sarebbe tornato.

Così nella puntata del 15, abbiamo avuto la conferma di quello che pensava la Cipollari, cioè che il corteggiatore pentito fosse proprio Mario il quale ha chiesto: “Mi concedi la possibilità di fare l’uomo che sa starti vicino?”. Nonostante i consigli di Ernesto che molti spettatori hanno criticato, la Platano ha dichiarato di doverci pensare ma che per il momento non cambiava idea, costringendo così nuovamente Cusitore a tornare a casa. In tutto questo Sergio, ha minacciato di andarsene se Ida avesse fatto restare Mario. Che dire, come finirà questa storia è ancora presto per dirlo.

La perplessità di Gemma

Terminato il discorso di Ida Platano, torniamo a quello di Gemma Galgani. In pratica, la dama del trono over di Uomini e Donne di Maria De Filippi, sperava o pensava, chi può dirlo, di aver trovato la sua anima gemella nella new entry Giancarlo, la guardia giurata di Verona, che ha “rubato” il cuore della dama torinese.

Purtroppo però, pare che le cose non procederanno come aveva sperato Gemma, in quanto il cavaliere ha annunciato di non volere l’esclusiva con la Galgani, ma di voler frequentare anche altre dame: “Non mi voglio fermare solo a Gemma…Non è scattata quella scintilla da dire che Gemma potrebbe essere la donna della mia vita”. Nonostante il disappunto di Tina Cipollari, la quale ha messo in guardia la Galgani da quel copione, visto e rivisto anche con gli altri cavalieri, la dama ha deciso lo stesso di ballare con Giancarlo, non nascondendo comunque la sua delusione. Come finirà anche la sua di storia?