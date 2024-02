Micaela Ramazzotti, dopo il divorzio il suo cuore torna a battere: ecco chi è il fortunato

Micaela Ramazzotti non è più single. Ecco chi è il suo nuovo grande amore che le ha fatto tornare il sorriso, dopo il divorzio. Vi diciamo solo che c’entra Chanel Totti.

Classe 1979, Micaela Ramazzotti è un’attrice e regista molto conosciuta nel mondo del cinema e della televisione. Grazie alla sua bravura nella recitazione, ha vinto numerosi premi, i quali le hanno dato moltissime soddisfazioni.

Nonostante la sua carriera lavorativa stia toccando vette altissime, non si può dire lo stesso della sua situazione sentimentale, la quale è stata parecchio altalenante negli ultimi periodi. Dopo il divorzio dal suo ex marito, per Micaela pare che le “farfalle nello stomaco” siano tornate, ecco chi è il fortunato che le ha fatto tornare il sorriso.

Il nuovo amore di Micaela Ramazzotti

Prima di parlarvi della vita privata di Micaela Ramazzotti, volevamo informarvi che la grande attrice e regista, è tornata alla grande, con una serie Sky Original, che merita veramente di essere vista. Dal 16 febbraio, Stefano Accorsi (attore e ideatore della storia) e Micaela si sono mostrati ai fan, fianco a fianco, in una miniserie romantica, stiamo parlando di un Amore, scritto proprio così, come piace tanto ad Accorsi.

La trama vede Stefano e Micaela, alias Alessandro e Anna, innamorarsi al primo sguardo da adolescenti, separati poi dagli eventi, i due decidono di mantenere attivo un rapporto epistolare. Passano così 20 anni, dove i due amanti si sono sempre scritti, finchè il destino li metterà davanti al loro secondo grande incontro ed è in quel momento che i due capiscono di non aver mai smesso di amarsi. Naturalmente il loro sentimento dovrà scontrarsi con il presente e con le loro rispettive vite. “L’aspetto che mi ha colpito di più della serie è proprio questo dialogo interiore che scopriamo attraverso le loro lettere: crea una specie di incantesimo”, dice Micaela in merito a, un Amore.

Il personal trainer di Chanel Totti

Se da quello che avete potuto capire, la carriera lavorativa di Micaela Ramazzotti, prosegue a gonfie vele, la sua vita sentimentale ha subito qualche rallentamento, ma adesso pare essere tornata “3 metri sopra il cielo”.

Dopo il divorzio dal suo ex marito, Paolo Virzì, nonchè padre dei suoi figli, la Ramazzotti, da quello che si vocifera in giro e dalle foto social che li vede spesso insieme, sembrerebbe che abbia ritrovato il sorriso al fianco di Claudio Pallitto. Il suo nome è già conosciuto nel mondo del fitness, essendo lui il personal trainer di molti vip, tra cui Chanel Totti. Voi cosa ne pensate?