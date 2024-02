Uomini e Donne, caos mai visto prima: tutta colpa di Tina Cipollari | Salta un incontro importante

E’ successo di tutto a Uomini e Donne, in una delle ultime puntate andate in onda. Ecco che cos’è successo tra Tina Cipollari e una corteggiatrice, alla quale non ha permesso di chiarirsi,a detta sua, con il tronista.

Uomini e Donne è un turbinio di emozioni, in quanto nel dating di Maria De Filippi, vediamo spesso amori che iniziano, altri che finiscono, litigi, giudizi, urla furibonde e così via. Come se non bastasse, a tutto questo scenario si aggiungono Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali rispecchiano il loro ruolo di opinionisti, dicendo il loro pensiero nelle varie questioni di cuore.

Ovviamente tutti hanno il diritto di dire la loro, anche se in questo caso, il giudizio di Tina ha fatto scattare un forte litigio tra lei e la corteggiatrice, la quale stava cercando di chiarirsi con il tronista in questione. Ecco che cos’è successo.

La lite tra Tina Cipollari e la corteggiatrice

Lo scenario è pressoché identico, nel senso che c’è un tronista che decide di frequentare delle corteggiatrici che sono andate al dating di Maria De Filippi, apposta per lui, per cercare di conquistarlo. Nel susseguirsi delle puntate, il numero di ragazze (parliamo al femminile in questo contesto ma come sapete ci sono sia tronisti uomini che donne) diminuisce, finchè di solito, il ragazzo in questione, in base a come sono andate le varie esterne, deciderà se e con chi iniziare un percorso fuori da Uomini e Donne, lontano dalle telecamere.

In ogni frequentazione, il pubblico e gli opinionisti, danno i loro pareri su quello che pensano stia accadendo. In questo frangente, Tina Cipollari ha un astio più profondo con la corteggiatrice, la quale non ha preso per niente bene tutto questo. La situazione è molto difficile, motivo per cui non si sa se il tronista la sceglierà alla fine del suo percorso amoroso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Ha sparlato del programma

Per chi si fosse perso la puntata di venerdì 16 febbraio, Tina Cipollari ha avuto un forte alterco con Beatriz, corteggiatore di Brando, la quale a detta sua, non ha potuto chiarire con il giovane, per via dell’opinionista che era ferma vicino ai camerini. Abbiamo visto Beatriz scappare e sedersi vicino a Maria e Tina mettere in guardia Brando dal temperamento della giovane, secondo lei incompatibile con lui.

La Cipollari ha poi aggiunto: “Tu stai mangiando nel piatto dove hai sputato, hai parlato male di questo programma. È una di quelle che ha detto peste e putiferio di questo programma. Incoerente e bugiarda”. Ottenendo così la risposta della corteggiatrice: “È vero, l’ho fatto tre anni fa e me ne sono assunta le responsabilità e sono ancora qua seduta dopo cinque mesi”.

In seguito, è stata Maria a prendere la parola, cercando di placare l’opinionista: “Evidentemente quando lo ha scritto lo pensava, quando è venuta ha cambiato idea. Fine. Tina tu te la prendi con lei troppo. Sei esagerata, ma non ti sembra di esagerare?”, basteranno le parole di Queen Mary a sedare la lite? Cosa deciderà Brando a questo punto? Non ci resta che attendere la prossima puntata.