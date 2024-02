Maria De Filippi, la preoccupazione è alle stelle: tutta colpa di un ex allievo di Amici

Cerchiamo di capire esattamente cosa sta succedendo all’ex allievo di Amici che sta generando preoccupazione in tutti i suoi fan. Chissà se anche Maria De Filippi, deciderà di parlargli per stargli vicino?

La fama è un sogno irraggiungibile per molti, un obiettivo che molti si prefissano nella loro vita. Non tutti la raggiungono, ma molti ci sperano sempre. Quei pochi privilegiati che il gradino riescono a oltrepassarlo, qualunque sia il settore, ci dimostrano che non è realmente tutto oro quel che luccica.

L’ex allievo di Amici, sta vivendo un periodo veramente molto difficile, la pressione probabilmente è troppa, motivo per cui ha deciso di fermarsi. Questo stop ha mandato in crisi tutti i suoi follower, i quali non capiscono cosa ne sarà del loro beniamino. In molti si chiedono se Maria De Filippi andrà a parlargli? Questo non lo possiamo sapere, ma eccovi svelato il nome del noto personaggio pubblico attualmente “smarrito”.

La preoccupazione dei fan per l’ex volto di Amici

Lo conosciamo con uno pseudonimo, l’ex volto di Amici, le cui canzoni hanno fatto ballare grandi e piccini, tutti entusiasti di alcuni suoi brani, diventati in breve tempo dei tormentoni. Ha frequentato per diverso tempo una ballerina del noto talent, ma purtroppo da poco, il loro amore è giunto al termine. Ha partecipato al Festival di Sanremo 2024 e nonostante nella classifica non abbia fatto proprio faville, i suoi fan erano pronti come sempre a sostenerlo, acquistando già le prevendite del suo album e del biglietto di quello che sarebbe dovuto essere l’inizio del suo tour.

Purtroppo le cose sono terminate in maniera inaspettata, ma non per questo il cantante si è perso d’animo. Ha preso una decisione molto difficile, dimostrando a tutti la sua maturità, nonostante la sua giovane età. A pensarla così anche Massimo Gramellini, il quale ha dichiarato: “Mi piace pensare che lo abbia fatto per consegnare qualcosa ai tanti coetanei che lo seguono: un messaggio, si sarebbe detto un tempo” e ancora: “L’idea che la fragilità non vada dissimulata per vergogna (di cosa, poi?), ma riconosciuta e dichiarata, perché solo così la coda del criceto potrà trasformarsi un giorno nell’ala di un airone…”.

Il dolore di Sangiovanni

La notizia dello stop di Sangiovanni dalle scene ha allarmato tutti quanti. Il giovane cantante, volto noto di Amici, ha messo in pausa sia l’uscita del suo album, Finiscimi sia quella del suo tour che sarebbe dovuto partire dopo poco. Il cantante, dopo essersi piazzato al fondo della classifica del Festival di Sanremo, ha dichiarato: “Non riesco più a fingere che vada tutto bene…A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo…”.

Per questioni di spazio, non possiamo riportarvi tutto il toccante discorso rilasciato via social da Sangiovanni, motivo per cui vi riportiamo direttamente il post, in modo che possiate leggerlo e farvi un’idea di quello che il cantante sta passando. Probabilmente molti vedranno questo gesto, come un “capriccio“, ma non è così, come ha dichiarato Gramellini:

“se quel giovane è un famoso che ha perso l’abbrivio e magari è arrivato penultimo al festival di Sanremo, la fragilità viene facilmente derubricata a capriccio di un privilegiato. Siamo tutti gladiatori, sulla pelle degli altri…”, in realtà ci vuole molto coraggio a fare quello che ha fatto Sangiovanni, in quanto di salute mentale non se ne parla mai abbastanza.