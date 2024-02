Rai, dalla bufera alle scuse: la conduttrice travolta da un destino terribile | Quello che ha fatto è terribile

Rai, non si placano le polemiche contro la famosissima conduttrice. Le scuse non bastano ed il suo destino è chiaro

Da pochi giorni si è concluso uno degli eventi Rai più amati dai telespettatori italiani e che ogni anno regala fortissime emozioni. Si tratta proprio del Festival di Sanremo che, giunto alla 74esima edizione, ha registrato dei risultati da record.

Fin dalla prima puntata, andata in onda il 6 febbraio, il pubblico italiano è rimasto incollato al piccolo schermo per ascoltare gli inediti degli artisti in gara. Il conduttore Amadeus è stato in grado di totalizzare il 65,1% di share, un vero e proprio record che non si registrava dal 1995.

Gli stessi risultati hanno accompagnato tutte le puntate della kermesse musicale, ma il conduttore ha annunciato di essere pronto a lasciare la conduzione del Festival: “Per me è una grandissima gioia, un onore essere qui per il quinto anno, ma sento il bisogno di fermarmi“.

Ed ha proseguito: “La Rai sarà in grado di trovare un allenatore bravissimo che possa proseguire, perché Sanremo, a prescindere da Amadeus, si ama“.

Rai, le polemiche

La Rai, da sempre attenta ad evitare i momenti di trash televisivo, ha prestato particolare attenzione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Un evento internazionale che ha registrato un record di ascolti anche grazie alla professionalità del conduttore Amadeus.

Moltissimi artisti in gara al Festival di Sanremo hanno sfruttato il palco dell’Ariston non solo per diffondere la propria arte, ma anche per lanciare messaggi importanti e di rilevanza sociale come “Stop al genocidio“. Anche in questo caso, le polemiche non sono mancate soprattutto nei confronti della famosissima conduttrice e volto storico di Rai.

Rai, dalla bufera alle scuse della conduttrice

Al termine della kermesse musicale, gli artisti in gara sono stati ospiti del celebre programma Rai Domenica In. Dopo i messaggi di “stop al genocidio“, la conduttrice Mara Venier è stata accusata dal grande pubblico di aver censurato i suoi ospiti ed è stata coinvolta nella bufera dopo aver letto il comunicato stampa dell’ad Roberto Sergio.

Un comportamento che non è affatto piaciuto al pubblico, ma molti personaggi dello spettacolo sono intervenuti in difesa di Mara Venier. Nonostante tutto, la Venier ha lanciato un messaggio di scuse sui social network ed ha condiviso una parte della canzone di Bob Marley: “Si sbaglia sempre. Si sbaglia per amore, per gelosia. Si sbaglia per poter chiedere scusa, per poter ammettere di aver sbagliato. Si sbaglia per crescere e per maturare. Si sbaglia perchè non si è perfetti, si è umani“.