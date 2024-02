Fabrizio Moro, figuraccia dietro le quinte dell’Ariston: c’entra proprio un suo ex allievo di Amici

Fabrizio Moro, complice anche gli anni che son passati, ha fatto una gaffe dietro le quinte dell’Ariston, con un suo ex allievo di Amici. Sveliamo il momento diventato virale sui social.

Come non conoscere il cantautore, musicista, regista e sceneggiatore italiano, Fabrizio Moro? Fin dagli esordi ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della musica, tant’è che anche la Croce Rossa Italiana ha utilizzato il suo brano, Ci vuole un business, nelle sue varie campagne sociali.

Moro ha un certo feeling con il palco dell’Ariston, in quanto nel 2007 vinse per la prima volta, con il brano, Pensa. Quest’anno oltre alla sua esibizione, Moro viene ricordato per quella divertente gaffe diventata virale nel giro di poche ore, “ai danni” di un ex allievo di Amici.

La gaffe di Fabrizio Moro con l’ex allievo di Amici

Prima di proseguire oltre, in merito alla grande versatilità e professionalità del cantante Fabrizio Moro, fra qualche giorno, precisamente il 22 febbraio, vedremo al cinema il suo nuovo film, diretto insieme ad Alessio De Leonardis, Martedì e Venerdì. Nel cast vedremo tra i tanti, Edoardo Pesce, Rosa Diletta Rossi, Pier Giorgio Bellocchio, Giorgio Caputo.

La storia è incentrata sulle difficoltà di un papà separato ad andare avanti, il quale si vede costretto a chiudere la sua attività per delle tasse non pagate, così per sbarcare il lunario, decide di unirsi ad una banda criminale. In tutta questa sua nuova doppia vita, dovrà cercare di mantenere il rapporto con sua figlia, con la quale può vedersi appunto, soltanto il martedì e il venerdì. Moro ci tiene molto a questo film, soprattutto perchè sia lui che De Leonardis, provengono da un divorzio: “noi due abbiamo potuto trovare un equilibrio anche economico con le nostre ex compagne e i nostri bambini ma ci sono dei papà, conosciuti da me personalmente, che a volte vanno a mangiare alla Caritas”, ha dichiarato Fabrizio.

Fabrizio Moro non si ricordava chi fosse Maninni ✈️✈️✈️✈️#Sanremo2023 pic.twitter.com/L486cPQvPi — AMICI NEWS (@amicii_news) February 9, 2024

Svista per l’ex prof del talent di Maria De Filippi

Tornando al ruolo di Fabrizio Moro in versione cantante, per chi non se lo ricordasse, l’artista è stato prof ad Amici di Maria De Filippi, durante la sedicesima edizione. In questo periodo Fabrizio, è stato l’insegnante di Maninno, anch’esso presente alla kermesse canora di quest’anno. In un video molto divertente, diventato virale nel giro di poco, si vede il cantante chiedere al suo ex prof storico se si ricordasse di lui, ricevendo però una risposta negativa.

Per togliere Fabrizio dall’imbarazzo, è subentrato Ermal Meta, con il quale il cantante vinse nel 2018 al festival, con il brano, Non mi avete fatto niente. Il quale riferendosi alla gaffe dell’amico, ha risposto all’ex allievo di Amici dicendogli: “Guarda che quello è anziano, non si ricorda più niente”, scatenando le risate dei presenti.