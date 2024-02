“Non sembri la stella”: Miriam Leone travolta da accuse pesantissime | La replica fa tremare il pubblico

Miriam Leone è stata criticata da un follower, il quale l’accusa di non essere più la stessa di sempre. La sua replica lascia tutti senza parole, in quanto probabilmente non si aspettavano quella risposta.

E’ stata eletta Miss Italia nel 2008 per la sua straordinaria bellezza, da allora l’ex modella, si è fatta conoscere al suo grande pubblico anche per la sua bravura come attrice e conduttrice. Stiamo parlando di Miriam Leone, una delle Eva Kant più amate di sempre. Grazie alla sua bravura nella recitazione, la Leone ha vinto diversi riconoscimenti e premi nel corso degli anni.

Sposata con Paolo Carullo dal 2021, Miriam è diventata mamma per la prima volta, qualche mese fa, del suo primogenito, Orlando, per il quale sprizza amore da tutti i pori, come possiamo vedere sui social. Si mostra spesso la Leone nel suo nuovo ruolo genitoriale, senza mai mostrare suo figlio però, in quanto l’attrice ci tiene troppo alla sua privacy. Di recente però, un follower l’ha criticata per il suo aspetto e lei ha risposto a tono. Ecco che cos’è successo.

Miriam Leone criticata sui social

Prima di parlarvi di quell’accusa social ricevuta dalla bella Miriam Leone, volevamo parlarvi di quello che ha scritto la stessa attrice a Fontana e Sala, in merito a quello spaventoso bollettino, nel quale Milano viene indicata come una delle città più inquinate del mondo. Preoccupata della situazione emersa, nella quale dalla piattaforma svizzera IqAir, consigliavano addirittura di uscire di casa con la mascherina per non respirare l’aria, l’attrice, ha scritto un post social molto diretto, taggando anche il sindaco e il presidente della Lombardia: “Chi può fare qualcosa risponda”.

In merito a ciò, Sala ha risposto dicendo: “Sono le solite analisi estemporanee, gestite da un ente privato…Questo è un ente privato con nessuna titolarità. Parliamo di cose serie e questa non è una cosa seria…”, chi avrà ragione in merito?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

La critica per il suo aspetto

Tralasciando la questione ecologica che è purtroppo ancora molto preoccupante, Miriam Leone, si gode il suo ruolo di mamma, che come quello di attrice, le si addice perfettamente. Mostrandosi in uno scatto al naturale, l’attrice ha dichiarato: “Essential, 7.20 del mattino. E sentirmi una donna nuova”. Se queste sue parole hanno generato tanti commenti di ammirazione, come sempre qualche haters bussa alla bacheca social.

Così, quel commento poco gratificante non è passato inosservato: “Mi dispiace ma devo dirti che pur avendo e portando con te la tua straordinaria bellezza, non sembri la stessa persona. È duro il compito di genitore, vero?”. A prescindere da tutti i fan che l’hanno difesa, la Leone che sa benissimo difendersi da sola, ha risposto senza troppi giri di parole al follower scortese:

“Io sono felicissima di essere e non essere la stessa persona. E le notti insonni con il mio bambino sono il dono d’amore più incredibile che potesse nascere da me, dal mio cuore. Mostrarmi senza filtri e senza trucco appena sveglia mi fa sentire libera” e ancora: “e può comunicare e ispirare forza ad altre persone in momenti delicati o di stanchezza. Non dispiacerti per me, non sono mai stata più felice di così”.