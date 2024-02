Enrico Mentana, addio clamoroso nell’aria: tutta la verità sul futuro del noto giornalista di LA7

Enrico Mentana, spunta la verità sul suo addio a La7. Il giornalista storico verso un possibile addio definitivo

Enrico Mentana è un celebre volto della televisione italiana che ha conquistato milioni di consensi grazie alla sua professionalità. Nasce a Milano nel 1955 e poco più che ventenne, debutta nel mondo del giornalismo diventando il direttore di Giovane Sinistra.

Un traguardo importantissimo che lo conduce ad ottenere un contratto professionale con la Rai e a diventare Giornalista Professionista nel 1982. Dopo aver svolto alcuni ruoli basilari, Enrico diventa il conduttore del TG1 nella fascia preserale.

Tuttavia, alla fine degli anni Ottanta, la sua carriera è in crescita e nel 1989 diventa vicedirettore di TG2. Tre anni dopo passa a Fininvest e nel 1992 fonda il TG 5 in collaborazione con Lamberto Sposini, Cesara Buonamici, Cristina Parodi e altri volti storici della televisione italiana.

Tuttavia, dopo 13 anni al servizio del telegiornale di Canale 5, Enrico Mentana decide di abbandonare il suo ruolo di conduttore e assume un ruolo apicale in Mediaset, ovvero ne diventa direttore editoriale. Nel 2009 il giornalista presenta le dimissioni a causa di alcuni disaccordi con la rete.

Enrico Mentana, la carriera a La7

Enrico Mentana è un giornalista professionista che ha condotto una carriera straordinaria, riuscendo a conquistare altissimi livelli in Rai e in Mediaset. Nel 2009 diventa direttore editoriale di Mediaset, ma poco dopo decide di abbandonare l’incarico a causa di alcuni dissapori con l’azienda di Cologno Monzese.

Il celebre giornalista decide di dimettersi a seguito del “Dramma Eluana“, un triste caso di cronaca nera che ha sconvolto l’Italia intera nel 2010. Enrico Mentana non ha affatto gradito la scelta dei vertici Mediaset di mandare in onda la puntata del Grande Fratello a seguito della triste notizia della morte di Eluana Englaro. «Non è così che si fa informazione su una grande rete nazionale. Non esiste solo l’audience. Stasera su Canale 5 il dramma è quello della cacciata di una concorrente dal Grande Fratello. A mezzanotte, se va bene, si parlerà di Eluana a Matrix. Andremo in onda comunque, per dovere di informare. Domani però, rassegnerò le dimissioni da direttore editoriale di Mediaset, per un altro dovere, quello di coerenza», sono state le parole del giornalista.

Enrico Mentana, l’addio è nell’aria: abbandona La7?

Enrico Mentana, dopo essersi dimesso da Mediaset, nel 2010 diventa direttore e conduttore del telegiornale di La7. Fin dal suo arrivo, la rete riscuote un grandissimo successo ed ottiene uno share mai registrato prima. Ancora oggi, Enrico è una presenza indispensabile in grado di contribuire alla crescita della rete.

Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni diffuse da TVBlog, il futuro del conduttore potrebbe essere altrove. Queste voci sono state categoricamente smentite dal diretto interessato che, sullo stesso sito di informazione, ha dichiarato: “Non ho mai avuto nessun contatto con dirigenti di Discovery, che peraltro non conosco, e non ho intenzione di lasciare La7, dove sono felicemente da 14 anni”.