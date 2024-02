Uomini e Donne, neo coppia fa brillare gli occhi del pubblico: la super ospitata strega la conduttrice di Verissimo

La neo coppia di Uomini e Donne, ha fatto emozionare tutti, compresa la conduttrice di Verissimo, la quale li ha voluti in trasmissione per un’ospitata. Ecco di chi stiamo parlando.

Ci sono coppie a Uomini e Donne che entrano nel cuore dei fan praticamente subito, soprattutto se per arrivare a quel risultato, ci hanno impiegato parecchio. Non esiste sempre il colpo di fulmine, almeno non per tutti e due i membri di una coppia, motivo per cui a volte può passare un pò, prima che arrivi il momento dell’amore anche per loro.

Ed è successo questo alla neo coppia del dating di Maria De Filippi, i quali hanno dovuto frequentare persone diverse, prima di capire di essere adatti l’uno per l’altra. Si sa, quando è destino, in un modo o nell’altro alla fine si verifica. Ed è per questo che la conduttrice di Verissimo li ha voluti in trasmissione, emozionandosi per loro, come tutti del resto.

La neo coppia di Uomini e Donne a Verissimo

Per ogni coppia che si forma, un’altra si distrugge, anche se in realtà quello che si era formato tra Gemma e Giancarlo non sembrava proprio una frequentazione, almeno non per lui. A Uomini e Donne, abbiamo visto spesso la dama del trono over piangere e purtroppo i fan hanno dovuto rivedere la medesima scena, in quanto il cavaliere ha optato per nuove frequentazioni. Dopo la motivazione di questo gesto, descritto da Giancarlo come la titubanza per il numero, a detta sua, di uomini frequentati dalla dama, in studio si è creato il gelo.

Tina Cipollari si è infuriata con il cavaliere al quale ha chiesto: “Scusa Giancarlo, ma una scusa meno banale? Questa donna non ti interessa e ci può stare ma a te di Gemma non ti frega niente. Penso che Gemma tu l’abbia vista in tv. Qual è stata la cosa che ti ha sconvolto? Il numero degli uomini citati?”. Nonostante la pesante offesa, le scuse richieste dalla Galgani non sono mai arrivate e il cavaliere pare essere intenzionato a frequentare donne tutte più giovani di lei, come rivelato da Maria De Filippi.

Nessuno ci sperava più

A prescindere dalla storia già precipitata tra Gemma e Giancarlo, la quale palesemente non avrà futuro (almeno per ora), un’altra coppia invece, dopo tanto, pare aver finalmente ottenuto la propria occasione per celebrare quell’amore tanto desiderato. Stiamo parlando di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, i quali sono stati ospiti qualche giorno fa a Verissimo. Da Silvia Toffanin, i due ex membri di Uomini e Donne, si sono raccontanti senza filtri.

In merito alla decisione di Alessandro di stare con Ida Platano, Roberta ha dichiarato: “L’ho aspettato per un anno. Sono stata lì ferma, ho tentato di andare avanti, ma poi pensavo sempre a lui…Lo seguivo sui social, guardavo le sue storie per capire se fosse realmente felice…”. Per tutta risposta, Vicinanza ha dichiarato: “Lei è sempre stata la mia calamita, ho fatto un po’ di giri ma lei è sempre stata il mio chiodo fisso…”.