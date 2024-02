Albano Carrisi altro che innamorato: il divorzio con la Lecciso è alle porte | Terribile notizia

Albano Carrisi, aria di crisi con Loredana Lecciso? La terribile notizia arriva come un fulmine a ciel sereno

Albano Carrisi è uno dei più grandi artisti nel panorama musicale italiano che, ancora oggi, è apprezzato a livello mondiale. Originario di un piccolo paesino in provincia della Puglia, il cantautore cerca la sua fortuna a Milano dove, grazie ai giusti incontri, riesce a pubblicare “Nel sole“.

Il brano non solo gli permette di acquisire un clamoroso successo, ma gli consente anche di trovare la donna che ha tanto amato. Nel 1967, nel musicarello dell’omonima canzone, incontra Romina Power. Tra i due l’amore è a prima vista e nel 1970 convolano a nozze.

Mettono al mondo una meravigliosa famiglia con la nascita di Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr Jolanda. Diventano una delle coppie più amate e chiacchierate al mondo, ma la magia inizia a svanire intorno al 1993 quando la primogenita scompare misteriosamente a New Orleans.

Ancora oggi non si ha alcuna informazione dell’allora 22enne, ma Albano è convinto che la giovane sia morta nel fiume Mississippi. Il trauma porta inevitabilmente ad una rottura degli equilibri familiari e nel 1999 decidono di separarsi definitivamente.

Albano Carrisi, la storia d’amore con Loredana Lecciso

La separazione tra Albano Carrisi e Romina Power ha destabilizzato l’Italia intera che sognava nel vedere le performance di coppia. A seguito della rottura, Albano Carrisi si innamora di Loredana Lecciso con cui decide di andare a convivere nel 2001.

La neo coppia allarga la famiglia: nello stesso anno nasce Jasmine e nel 2002 mettono al mondo Bido. Nonostante le difficoltà ed i pregiudizi a causa della notevole differenza d’età, Albano e Loredana continuano la loro storia d’amore che, ancora oggi, li vede uniti ed affiatati.

Albano Carrisi, aria di crisi con Loredana Lecciso?

Albano Carrisi e Loredana Lecciso fanno coppia fissa da circa 23 anni e nonostante i pregiudizi sulla differenza d’età, continuano ad essere molto innamorati. Durante una recente intervista rilasciata al settimanale “Nuovo“, la showgirl ha ammesso che la differenza d’età non è mai stata un problema poichè Albano, vicino al compimento degli 81 anni, è ancora iperattivo e pieno di vita.

Tra loro non c’è alcuna crisi e moltissimi fan si sono chiesti quale fosse il segreto del loro amore così solido e duraturo. La Lecciso ha ammesso che sicuramente non sono una “coppia modello” e durante l’intervista, Loredana ha raccontato un’inaspettata verità: “Non siamo certo una coppia modello, di quelle che non litigano mai”.