Addio cattivi odori nell’armadio: questo alimento che possediamo in casa fa miracoli

Con un semplice ingrediente presente in tutte le dispense potrai dire addio ai cattivi odori: basteranno 5 minuti

Il cattivo odore è uno di quei fattori da non sottovalutare poichè può fornire un chiaro segnale sulla propria personalità. Sono tanti i fattori che possono causare quella che viene definita comunemente “puzza“, ma alcuni sono decisamente inaspettati.

Chi ha studiato chimica sa perfettamente che dietro i cattivi odori, si può nascondere un nemico: ovvero le molecole. Gli alimenti in decomposizione, come latticini e verdure, producono gas come l’ammoniaca o i solfuri che sono celebri per l’odore disgustoso che emanano.

Sono proprio i batteri a provocare questa puzza, ma l’essere umano come fa a percepire i cattivi odori? Nel nostro sistema olfattivo, che parte dal naso, risiedono moltissimi neuroni sensoriali che percepiscono gli odori grazie alle cosiddette “ciglia olfattive” presenti sulle pareti del naso.

Le ciglia, dunque, intrappolano le molecole e mandano il segnale al cervello che percepisce l’odore e mette in atto una serie di emozioni legate a quell’informazione.

Come eliminare il cattivo odore in casa

E’ piuttosto frequente che in alcuni punti della nostra casa possano svilupparsi degli odori poco piacevoli, ma nessun timore poichè esistono rimedi per profumare ogni angolo dell’abitazione. I fattori possono essere diversi: ad esempio un insufficiente ricircolo dell’aria può concentrare i cattivi odori dovuti all’umidità o alla presenza di animali domestici.

Tuttavia, per eliminare definitivamente questi odori nauseabondi non è indispensabile ricorrere a prodotti chimici o che hanno un costo eccessivamente elevato. In questo articolo vi sveliamo come tornare a far profumare ogni angolo della vostra abitazione utilizzando un solo e semplice ingrediente presente in ogni dispensa, ovvero il riso.

Addio ai cattivi odori

Una soluzione vantaggiosa per eliminare i cattivi odori da alcuni luoghi della vostra casa è quello di utilizzare il riso, un ingrediente semplice ed economico in grado di assorbire odori e umidità. Si tratta di un metodo decisamente efficiente e poco costoso. Servirà una manciata di riso e qualche contenitore da riempire per neutralizzare gli odori pesanti.

Uno degli ambienti in cui si concentrano maggiormente i cattivi odori è senza dubbio il bagno. Basterà prendere un sacchetto con del riso e qualche goccia di olio essenziale e l’ambiente tornerà fresco e pulito. Tuttavia, i cattivi odori possono concentrarsi anche nell’armadio e di conseguenza depositarsi sugli abiti. Anche in questo caso, la soluzione del riso con qualche goccia di lavanda potrebbe essere la soluzione per eliminare definitivamente il problema dei cattivi odori.