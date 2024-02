Test dell’arancia: scopri se il tuo partner ti ama davvero | Ti basteranno 5 minuti

Vuoi sapere se il tuo partner ti ama veramente? Sottoponilo al famoso test dell’arancia, ti ci vorranno meno di 5 minuti per capire se il vostro lui o lei, vi ama veramente.

In passato ci si basava sulla classica margherita, la quale petalo dopo petalo faceva capire al proprio interlocutore se l’amore del partner fosse autentico o meno. In seguito, anche per una questione ecologica forse, siamo passati ai test social, i quali sembrano essere diventati una nuova fonte d’ispirazione per tutti gli innamorati.

Di recente, è tornato prepotentemente in voga, il famoso test dell’arancia, grazie al quale, dovreste capire se il vostro lui o la vostra lei vi amano veramente. Il bello è che vi basteranno meno di 5 minuti per capirlo. Ecco cosa dovete fare.

Il test dell’arancia

Quando ci si innamora, si ha paura di perdere quella persona o comunque di non essere corrisposti. Con l’avvento dei social poi, la paura più grande è quella di essere traditi e come suggerisce Giacomo Hawkman e il suo canale di YouTube, questa paura non è poi così immotivata. D’altronde la fiducia è alla base di una relazione sana ed equilibrata e bisognerebbe vivere in questa maniera, senza pensare che la persona amata sia una sorta di proprietà.

Le storie d’amore finiscono e semplicemente non bisognerebbe farne una malattia, quando ci si accorge di non essere più innamorati di quella persona è inutile proseguire, facendosi soltanto del male a vicenda. Bisognerebbe dirsi addio, voltare pagina ed essere liberi di amare la persona giusta. Molte volte la paura di fare un passo così enorme, ci fa mettere un pò la testa sotto la sabbia, seppellendo quell’intuizione che forse ci aveva già avvisato prima. Ma se il vostro sesto senso non basta, questo test dell’arancia potrebbe essere al caso vostro.

Ecco come dovrete sottoporlo al partner

Il test dell’arancia è tornato in voga attualmente, forse per il classico appuntamento annuale con la Festa degli innamorati del 14 febbraio. Ad ogni modo, questo test, spopolato su TikTok, era stato pubblicato da Anna Birmingham, ispirata a sua volta da Jenna Skates. In cosa consiste vi starete chiedendo?

Semplice, dovrete chiedere al vostro partner di sbucciarvi un’arancia. Se il vostro lui o la vostra lei lo faranno senza indugi, significa che il loro amore per voi è autentico, qualora si rifiutasse, starebbe a significare che non è poi così innamorato, visto che non è disposto a fare neanche un piccolo gesto di gentilezza per voi. Ovviamente ci teniamo a ribadire che questo è un test social, senza nessuna valenza scientifica, quindi “fate vobis”. Prendete queste informazioni come meglio credete e tirate di conseguenza le vostre somme. Soltanto voi saprete perfettamente se la persona al vostro fianco merita o meno di essere sottoposto al test dell’arancia, d’altronde vi basteranno meno di 5 minuti per capirlo.