Sapevi che il Blue Monday è una notizia falsa? Ecco come è nata la bufala di questo giorno | Che vergogna

Dopo tanti anni pare che la teoria del Blue Monday sia una bufala. Ecco perchè è come sarebbe nata la teoria del giorno più triste dell’anno. Sveliamo tutti i retroscena in merito.

Viene considerato il giorno più triste dell’anno, parliamo del 15 gennaio di ogni anno, denominato come Blue Monday. Come controparte ovviamente troviamo anche il giorno più felice dell’anno, cioè lo Yellow Day, che dovrebbe ricadere il 18 giugno.

Dopo tutti questi anni, viene fuori che questa teoria potrebbe essere una vera bufala, inventata per una questione di marketing. Ecco di che cosa stiamo parlando e perché. Naturalmente questo rivoluzionerebbe tutto il pensiero degli ultimi anni.

Il Blue Monday è una bufala?

Ricordiamo che queste date che dovrebbero ricadere con il giorno più triste dell’anno e quello più felice, chiamate Blue Monday e Yellow Day, sono state decifrate mediante un’equazione sviluppata da Cliff Arnall, psicologo dell’Università di Cardiff. Dopo queste sue parole, ogni anno, sono in molti che leggono online tutte le tattiche per superare la tristezza del 15 gennaio e tutti i modi per celebrare il 18 giugno.

Addirittura il marketing è legato a queste date, molti siti creano addirittura banner ad hoc, proprio per questi giorni, proponendo, acquisti vari, se non addirittura viaggi per omaggiare questi giorni. D’altronde come vediamo in Inside Out, non ci può essere Gioia senza Tristezza.

Tutta una finzione

Non c’è mai stata una valenza scientifica che dimostrava l’affidabilità delle parole rilasciate da Arnall in merito al Blue Monday e allo Yellow Day, eppure questa teoria ebbe un successo elevato, merito anche delle campagne pubblicitarie che ruotarono attorno a questi giorni, dopo la loro scoperta. Leggendo un articolo di greenme invece, pare che tutto questo sia una bufala. Lo stesso Cliff Arnall, come leggiamo nell’articolo avrebbe chiaramente dichiarato di essere stato pagato per mettere la sua firma a questa teoria, per una pura questione remunerativa.

All’epoca ci fu una campagna di marketing ben pianificata per accogliere questi due giorni. Sky Travel infatti, proponeva di acquistare un bel pacchetto viaggio per il Blue Monday per scacciare la tristezza e acquistare un delizioso gelato per lo Yellow Day, per festeggiare la gioia di questo giorno. I follower dopo questa teoria si sono divisi, in quanto ci sono quelli che hanno sempre sospettato della sua infondatezza, mentre altri la prendono alla lettera, trovando una valenza reale con queste due date. Voi cosa ne pensate? Ad ogni modo, ognuno è libero di credere quello che vuole.