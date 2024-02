Ora legale: ecco quando sposteremo la lancetta avanti | Coincide con una ricorrenza importantissima

Ecco quando dovremo spostare le lancette un’ora in avanti per dare il bentornato all’ora legale. Tra l’altro quest’anno, la data cade insieme ad un’altra ricorrenza. Ecco svelato il giorno.

A prescindere dalle diatribe attualmente in corso, su chi la vuole e chi no, come succede ormai ogni anno, in autunno arriva l’ora solare, mentre in primavera torna a farci sorridere quella legale. E’ vero, l’orologio si sposta in avanti, togliendoci 1 ora di sonno in quella particolare notte, ma il bello di avere più luce del giorno è sempre molto piacevole.

Ecco svelato il giorno del famoso cambio di lancette, passando così dall’ora solare a quella legale. Tra l’altro quel particolare giorno combacia con una ricorrenza molto famosa. Si accettano scommesse, vediamo se indovinate prima che vi sveliamo l’arcano?

Quando spostiamo le lancette in avanti per l’ora legale?

L’ora legale nel nostro paese, è stata adottata per la prima volta nel 1916, poi ci furono dei retrofront nel corso degli anni, fino ad arrivare al 1966 quando la doppia ora venne accettata definitivamente. Infatti, per una parte dell’anno usiamo l’ora solare e per l’altra quella legale, alternando quindi le ore di maggior luce con quella di buio, in merito anche al cambio di stagione.

E’ stato riscontrato come l’ora legale, grazie allo spostare di un’ora in avanti le lancette degli orologi, porti qualcosa come 90 milioni di euro di risparmio, solo per quanto riguarda il sistema elettrico. Nonostante l’efficacia di questo metodo, sono già diversi anni che l’Italia e tutti gli altri Stati dell’Unione Europea, stiano valutando di abolire o una o l’altra ora. Per il momento in Italia, da quello che abbiamo capito, proseguiremo ancora per parecchio con l’alternanza dell’ora, in quanto è stato riscontrato che entrambe portano vantaggi sull’economia del paese.

Ecco quando cambiamo l’ora

Tornando a noi, voi lo sapete quest’anno quando cambiare le lancette dell’orologio? Il cambio dell’ora quest’anno è previsto tra la notte di sabato 30 e domenica 31 marzo, precisamente nella notte di Pasqua. Non capita spesso che l’ora legale arrivi durante la ricorrenza pasquale, quest’anno grazie a questa evenienza, festeggeremo con un’ora di giorno in più, mica male no?

Ricordatevi quindi che alle 2 della notte tra il 30 e il 31 marzo dovrete spostare le lancette dell’orologio, un’ora avanti, dando così il benvenuto all’ora legale o “ora estiva” come veniva chiamato in passato. Detto questo, appuntatevi questa data sul calendario, per non correre il rischio di dimenticarvelo.