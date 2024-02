Che tempo che fa, dopo le polemiche arriva la verità di Ghali: “Ha detto stop”

Ecco che cos’è successo a Che tempo che fa, all’arrivo di Ghali, dopo le polemiche da dopo Festival di Sanremo 2024. Tutti dicono stop alla situazione odierna, cosa succederà questa volta?

Fabio Fazio ha cambiato emittente, ma il suo stile nel condurre il suo, Che tempo che fa è pressoché identico, in quanto ha fatto le valigie e insieme al suo solito staff sono approdati sul canale 9. Da quando ha iniziato insieme a Lucianina e agli altri, sono stati molti gli ospiti a sedersi sulla sua solita poltroncina.

Questa volta è stato il turno di Ghali, il quale ha portato la sua musica in studio. Le sue richieste sono simili a quelle richieste al festival, fatte dal suo amico alieno in persona, direttamente all’orecchio di Fazio. Ecco che cos’è successo.

La verità di Ghali a Che tempo che fa

Ghali è stato ospite qualche giorno fa da Fabio Fazio a Che tempo che fa, sempre in compagnia del suo amico alieno, visti entrambi sul palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo. In quell’occasione, il cantante, al termine della sua performance aveva urlato al microfono: “Stop al genocidio”. Dopo quelle parole, come saprete, ci sono state diverse polemiche, in molti hanno detto la loro opinione.

C’è chi si è arrabbiato, chi ha appoggiato il rapper, chi gli è andato contro, chi ha chiesto di lasciare la politica fuori dalla kermesse canora e così via. In seguito il cantante parlò anche a Domenica In da Mara Venier e anche li è successo un pò di tutto, con giornalisti che hanno invocato la libertà di parola. Che dire, sicuramente il “caso Ghali”, sarà ricordato in questo festival appena concluso.

Ghali da Fazio

Dopo le polemiche scoppiate alla Rai, Ghali è stato ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa, al quale ha portato la sua verità. Il suo amico alieno era presente anche in questa occasione e questa volta ha sussurrato all’orecchio del conduttore il suo pensiero. “Ha detto stop“, ha esordito Fabio, procedendo con l’elenco di una serie di condizioni chieste da quello che per molti sarebbe un lamantino.

Dopo questo momento, Fazio e Ghali proseguono la loro chiacchierata, con il conduttore che chiede al rapper: “’Stop ai massacri’ sembra essere diventato un messaggio ‘contro’ qualcuno, ma la pace è per tutti. Come te lo spieghi?”. E lui: “È un mondo strano questo, dove ti insegnano che la pace è giusta ma poi non puoi averla”, come leggiamo sul Corriere della sera. Cosa succederà questa volta?