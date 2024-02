Il Tre, imbarazzo in diretta televisiva: finalmente il cantante svela tutto | C’entra il suo manager

Il Tre ha rivelato una dichiarazione in diretta che ha lasciato tutti senza parole, in quanto nessuno era a conoscenza di questo dato, che fa capire molte cose. Ecco che cos’è successo durante l’intervista.

Guido Luigi Senia, alias, Il Tre è un rapper italiano di 26 anni che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica nel 2015. Il successo vero e proprio arrivò nel 2018, con il brano, Bella Guido e con la sua serie YouTube, Real Talk.

Da poco ha rilasciato una dichiarazione che fatto capire molte cose in merito al suo manager e in generale a tutti coloro che fanno questo lavoro anche con big della musica, in attività da molto più tempo del giovane rapper. Il Tre ha fatto ridere di gusto la conduttrice dopo le sue parole, scopriamo insieme cos’è successo.

La dichiarazione del rapper, Il Tre

L’abbiamo visto qualche settimana fa al Festival di Sanremo 2024 il rapper, Il Tre, il quale con la sua, Fragili, è riuscito a classificarsi dodicesimo nella classifica finale. Per chi non lo sapesse, il giovane ha scelto il suo nome d’arte, principalmente per due motivi, il primo, riguarda la sua data di nascita, in quanto corrisponde al 3 settembre, il secondo motivo è in merito al fatto che in famiglia sono proprio in 3, lui e i suoi genitori con i quali è molto legato.

A dimostrazione di ciò, il rapper ha fatto salire i suoi genitori sul palco e ha cantato insieme a loro, il suo brano, Te lo prometto, diventando così per molti il rapper “educato”. In merito al pezzo che ha portato sul palco dell’Ariston, Il Tre ha dichiarato: “Quando impariamo ad accettare le nostre crepe, ammettiamo i nostri errori ed affrontiamo i nostri tormenti…Siamo tutti umani e mostrare le nostre fragilità è un punto di forza per crescere e per diventare più consapevoli di noi stessi”.

“saluto il mio manager che si magna il 20%” #DomenicaIn pic.twitter.com/fu6NjVyzh1 — mari ༉ ₂₂ (@stanzadicasini) February 18, 2024

Il Tre con Mara Venier

Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, con il brano, Fragili, Il Tre è stato ospite da Mara Venier a Domenica In e ha tenuto con lei una conversazione molto divertente. In merito al suo manager, Guido Luigi ha dichiarato: “Saluto il mio manager che si magna il 20%…Ciao Giorgio…”, il quale attualmente si trovava in Sardegna come ha dichiarato il rapper.

Non solo zia Mara ma anche tutto il pubblico hanno riso di gusto per la battuta riportata dal rapper, Il Tre, il quale è apparso molto simpatico e a suo agio a chiacchierare con la Venier.