Luisa Corna, tutta la verità sulla nuova fiamma: nessuno poteva credere che sarebbe successo

Luisa Corna, ha trovato la serenità proprio con lui. La notizia è arrivata come un fulmine ed ha spiazzato tutti

Luisa Corna è una cantante, un’attrice ed una conduttrice italiana che ha conquistato l’Italia intera con la sua bellezza tipicamente mediterranea. Nasce nel 1965 in un paesino in provincia di Brescia e fin dalla giovanissima età inizia a lavorare come modella.

Sfila per importantissimi brand del calibro di Dolce & Gabbana ed ottiene immediatamente tanta visibilità per il mondo dello spettacolo. Allo stesso tempo, scopre di avere un gran talento per il canto tanto che appena maggiorenne entra a far parte della Tequila Band.

Grazie al gruppo musicale, Luisa inizierà a diffondere la sua musica e calcherà i più importanti palchi d’Italia. La vera svolta per la sua carriera professionale avviene nel 1991 quando partecipa per la prima volta al Festival di Castrocaro, guadagnando un meritato secondo posto e tantissima visibilità a livello nazionale.

Nel 2002 partecipa al Festival di Sanremo e si esibisce al fianco di Fausto Leali con il brano “Ora che ho bisogno di te“. Nel corso della sua carriera ha avuto il piacere di collaborare con leggende della musica italiana come Gino Paoli, Renato Zero e moltissimi altri.

Luisa Corna e l’amore per la musica

Luisa Corna è una grandissima artista italiana che ha dimostrato di avere talento in diversi ambiti del mondo dello spettacolo. Durante un’intervista rilasciata a Generazione Z, la showgirl ha confessato di essersi innamorata della musica fin dall’età di 6 anni. Una passione che ha determinato il suo futuro e l’ha resa l’icona indiscussa che è oggi.

Nell’intervista Luisa ha ammesso: “Ho sempre amato la musica e quando andavo all’oratorio c’era Padre Lino che suonava il pianoforte. Io ero sempre vicino a lui e volevo cantare, mi fecero anche esibire nel teatro dell’oratorio e ho sviluppato questa passione per il teatro e la musica”.

Luisa Corna, la verità sul nuovo amore

Luisa Corna ha realizzato tutti i suoi sogni dal punto di vista professionale, ma anche la vita sentimentale della showgirl va a gonfie vele. Nel 2023 è convolata a nozze con Stefano Giovino, un 42enne Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. I due innamorati si sono conosciuti 9 anni prima durante un evento organizzato dalla Croce Rossa Italiana e nonostante i 15 anni di differenza d’età, è scoppiato l’amore a prima vista.

Sul marito Stefano, la showgirl ha ammesso: “Ci siamo guardati per la prima volta ed è stato un colpo di fulmine. Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia vita“. Ed ha proseguito: “Lui è un ragazzo molto in gamba e non è geloso, perché non ha modo di esserlo, si fida di me. La differenza d’età non è mai stato un problema, anzi: lui ha già dei figli, che adoro, un’ex moglie, ha tante responsabilità“.