Lady Diana aveva previsto tutto: la sua profezia si sta avverando | Riguarda i suoi figli

Lady Diana aveva espresso “un desiderio” che per molti potrebbe essere una profezia che oggi potrebbe prendere forma, per altri invece non si realizzerà mai. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Il destino è stato molto crudele con Lady Diana, la quale ha portato una luce tutta nuova all’interno della Royal Family. Nonostante la sua morte, il suo ricordo non è mai andato via dal cuore dei suoi cari, i quali a modo loro, stanno cercando di vivere come avrebbe vissuto lei stessa.

Soprattutto i suoi figli, cercano in ogni modo di renderla orgogliosa, in quanto il suo amore è sempre presente nei loro ricordi. Quando William e Harry erano piccoli, pare che Diana avesse espresso una sorta di profezia per il futuro, la quale ad oggi divide l’opinione pubblica. Ecco di che cosa stiamo parlando.

La profezia di Lady Diana sui suoi figli

I nomi di William e Harry sono stati nuovamente inseriti nello stesso contesto, dopo moltissimo tempo. Dopo la notizia del cancro di re Carlo III, i sudditi hanno iniziato a porre moltissime domande, in merito al futuro della corona. Il monarca potrebbe essere sostituito temporaneamente da suo figlio William, sua moglie Camilla e dai suoi fratello. In merito ad Andrea e a Harry, i due membri esclusi dalle questioni reali, sono state dette molte cose.

Come abbiamo letto di recente, sembrava che Harry potesse tornare da un momento all’altro a Palazzo, per collaborare con suo fratello, nella gestione delle questioni di famiglia. Dopo la visita del marito di Meghan Markle, sono stati molti a pensare che le cose sarebbero potute cambiare tra i fratelli. Sarà proprio così?

Il rapporto tra fratelli

In merito al rapporto quasi inesistente tra William e Harry, come leggiamo sul, Leggo, è spuntata una profezia rilasciata da Lady Diana sui suoi figli, di circa 30 anni fa. In pratica la loro mamma pensava che i due fratelli avrebbero collaborato nelle questioni reali, anche in vista dell’incoronazione di William al trono. E’ facile intuire perchè queste parole sono tornate a circolare in queste ore, dopo aver appreso delle condizioni di salute di re Carlo III.

L’opinione pubblica è divisa, c’è chi spera che i due fratelli possano metterci una pietra sopra e collaborare e poi chi pensa che questo non avverrà mai. Secondo una fonte reale, come leggiamo sull’articolo del Leggo: “Harry potrebbe anche cambiare idea e tornare a ricoprire un ruolo reale. Ma la verità è che per William non è cambiato nulla nei suoi confronti…”. Pare quindi che i rapporti tra i figli di Charles siano ancora molto…glaciali.