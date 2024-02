Chiara Ferragni, altro che matrimonio felice: quello che nota il pubblico è sconvolgente | Il dettaglio non passa inosservato

Chiara Ferragni, il matrimonio è sul filo del rasoio. I fan più attenti hanno notato un dettaglio che non lascia dubbi

Chiara Ferragni è una delle donne più influenti al mondo che è riuscita a costruire un impero multimilionario solo grazie alle sue capacità imprenditoriali. L’influencer vanta milioni di followers sui social network con cui condivide ogni aspetto della sua vita, da quello familiare a quello professionale.

La sua carriera inizia grazie ad un blog online che decide di avviare insieme all’allora fidanzato Riccardo Pozzoli. “The blonde salad” diventa una sorta di guida del fashion e del beauty dove Chiara consiglia ed influenza le sue lettrici ed in poco tempo riscuote un successo straordinario.

Da quel momento realizza diversi successi ed avvia una carriera multimilionaria. Tuttavia, come spesso accade per i personaggi di un certo calibro, anche Chiara Ferragni ha rischiato di perdere tutto ciò che ha costruito con sacrificio a causa di una multa dall’Antitrust per la “pratica commerciale scorretta” condotta in collaborazione con il brand Balocco.

Ormai, la questione del Pandoro gate è diventata nota e la Ferragni è stata anche indagata per truffa aggravata. A causa di questo scandalo di falsa beneficienza, l’imprenditrice digitale si è trovata a far i conti con l’ira di chi la riteneva un modello da seguire.

Chiara Ferragni, un periodo molto difficile

Sono mesi che Chiara Ferragni occupa le scene con la questione diventata mediatica del Pandoro Balocco, ma non è l’unico aspetto che punta i riflettori sul suo personaggio. Dopo aver attraversato un periodo di malessere e di assenza dai social network, sembra che la sua vita sia tornata alla normalità anche se i fan più attenti hanno notato l’assenza di suo marito Fedez dai profili social.

Aria di crisi tra i due coniugi? Dai diretti interessati non è arrivata alcuna conferma o smentita, ma Chiara ha condiviso una serie di messaggi alquanto misteriosi. Nelle sue Instagram Storie, la Ferragni ha scritto: «Le lacrime erano per i giorni in cui ero più debole, adesso sono più forte…» e «Quando sei felice, facci caso».

Chiara Ferragni, altro che matrimonio felice

Chiara Ferragni, nonostante il periodo difficile dovuto all’accusa di truffa aggravata, continua a catturare le attenzioni dell’opinione pubblica. Infatti, basta una sola foto di Chiara pubblicata sui social network per diffondere notizie, pettegolezzi o indiscrezioni. Ed è esattamente ciò che è accaduto negli ultimi giorni quando l’influencer si è mostrata sui social senza i suoi anelli.

I più attenti non hanno potuto far a meno di notare che mancano proprio gli anelli che simboleggiano l’amore con il rapper Fedez. Un’ulteriore conferma che potrebbe trattarsi dell’ennesima crisi coniugale. Infatti, i Ferragnez hanno già superato un momento difficile dovuto al bacio di Fedez e Rosa Chemical durante il Festival di Sanremo 2023. Riusciranno a risolvere anche questo periodo complicato?