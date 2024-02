Benedetta Parodi, lancia una nuova tendenza: costa meno di 50 euro e non potrai più farne a meno

Ecco qual è la nuova tendenza sponsorizzata da Benedetta Parodi. Sarà tua a meno di 50 euro e una volta provata non potrai più farne a meno. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Benedetta Parodi è diventata una sorta di guru della cucina, tutti la seguono e tutti la amano. Le ricette che ama condividere con il suo fedele pubblico poi, sono deliziose proprio come lei, per questo ha sempre moltissimi seguaci.

Ma Benedetta non ne sa soltanto di cucina, ma anche di tutti quegli accessori che gli ruotano attorno. Provate questa nuova tendenza lanciata direttamente da lei e resterete senza parole. Con meno di 50 euro potrà essere vostra e una volta provata, non potrete più farne a meno, diventerà indispensabile.

La nuova tendenza sponsorizzata da Benedetta Parodi

Tra l’altro, tendenza a parte, Benedetta Parodi, insieme a sua sorella Cristina e a sua mamma Laura, sono state ospiti, qualche giorno fa da Silvia Toffanin allo show Mediaset, Verissimo. Qui le tre donne si sono raccontate senza filtri, parlando di un pò di tutto quello che concerne la loro grande famiglia unita. Hanno parlato del papà che non c’è più, del rapporto che hanno con la mamma e dei loro mariti.

In merito alle loro figlie, mamma Laura ha dichiarato: “Nel bene e nel male, io le lodo e le complimento con grande amore…”. Ad ogni modo vi invitiamo a vedervi la replica di Verissimo, qualora ve la foste persa, in quanto la loro intervista è molto interessante, soprattutto perchè vi farà conoscere meglio le sorelle Parodi.

L’offerta direttamente da Lidl

Ed eccoci giunti alla super offerta di tendenza lanciata da Benedetta Parodi. Alla modica cifra di 49 euro, potrete acquistare la bellissima friggitrice ad aria della linea della conduttrice, “Master Pro“, direttamente in uno dei tanti punti vendita Lidl presenti nella vostra zona. Questo articolo è disponibile dal 19 febbraio e sarà presente a questo prezzo fino ad esaurimento scorte, quindi non potrete assolutamente farvela scappare.

La friggitrice ad aria della Parodi, presenta 8 programmi, grazie ai quali potrete friggere ad aria in maniera più salutare, cuocere i dolci e i lievitati, arrostire, riscaldare e grigliare. La bistecca in friggitrice per farvi un esempio, avrà il medesimo sapore della cottura da barbecue. Inoltre c’è una funzione molto utile cioè quella di “tenere al caldo” le pietanze e molto altro ancora come potete notare dal chiarissimo display a led presente in questo elettrodomestico. Insomma, correte al Lidl ad acquistarla al più presto.