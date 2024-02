Marica Pellegrinelli, confessione sconvolgente su Eros Ramazzotti: quello che ha detto lo affossa completamente

Marica Pellegrinelli, non ha potuto più trattenersi su Eros Ramazzotti. Questa volta ha spiattellato tutto

Marica Pellegrinelli è una bellissima modella che ha attirato l’attenzione del grande pubblico per la sua bellezza ed eleganza. Complice anche il suo profilo social, Marica è seguita da milioni di followers con cui condivide momenti di vita personale e progetti professionali.

Nasce nel 1988 a Bergamo ed inizia il suo percorso nel mondo dello spettacolo in qualità di modella. Con il passare degli anni, Marica riesce a costruire una carriera straordinaria ricca di successi e soddisfazioni che la porta a diventare una delle donne più amate d’Italia.

Uno dei suoi più grani rimpianti è stato quello di non aver concluso l’Università. “Non essermi laureata è il mio fallimento. Mi sento in colpa con mio padre che ci teneva tanto, se ci penso mi viene da piangere“, ha ammesso al Settimanale Amica.

Nel 2017 si presenta un’opportunità incredibile per Marica Pellegrinelli che affianca Amadeus alla co-conduzione del Festival di Sanremo. Con la sua bellezza acqua e sapone, incanta l’intero teatro dell’Ariston e consolida la sua fama nel mondo dello spettacolo.

Marica Pellegrinelli, la storia d’amore con Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli con il suo estremo fascino non ha conquistato solo l’Italia, ma anche le attenzioni del celebre cantautore Eros Ramazzotti. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine dietro le quinte del Wind Music Award nel 2009.

Da quel momento hanno iniziato una meravigliosa storia d’amore sugellata con le nozze avvenute nel 2014. Nonostante i pregiudizi sulla differenza d’età di circa 25 anni, Eros e Marica hanno proseguito per la loro strada ed hanno messo al mondo due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Tuttavia, nel 2019 i coniugi iniziano ad occupare le prime pagine delle riviste di cronaca rosa a causa delle prime crisi coniugali.

Marica Pellegrinelli, confessione shock su Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti decidono di separarsi nel 2019 e quella che sembrava una magica storia d’amore, giunge improvvisamente al capolinea. In molti hanno accusato la modella di aver solo sfruttato la notorietà del cantante per farsi strada nel mondo dello spettacolo, ma durante un’intervista rilasciata al settimanale Grazia, Marica ha svelato dei retroscena scioccanti su Eros Ramazzotti.

“Tutte le persone pensano che mi sia sposata un milionario… Allora, quando mi sono sposata, il mio ex marito era pieno di debiti e ci siamo lasciati nel suo momento economico migliore degli ultimi 30 anni e sinceramente non ho chiesto nulla. Ho un mantenimento per i bambini, come è giusto che sia perché stanno principalmente con me”, sono le parole della Pellegrinelli. Marica ha anche deciso di donare la casa ricevuta in regalo dall’ex marito per i suoi 30 anni ed ha ammesso: “Mi regalò quella casa, ma l’ho donata. Se la gode lui con i bambini e sono felice che abbiano uno spazio loro“.