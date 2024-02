Selvaggia Lucarelli, ennesimo affronto al rapper: la diatriba non finirà | Ecco perché

Selvaggia Lucarelli, non può trattenersi e spara a zero sul celebre rapper. Di seguito i dettagli della vicenda

Selvaggia Lucarelli è una giornalista ed un’opinionista televisiva che ha conquistato un grande successo grazie alla sua forte personalità. Viene definita “la signora delle polemiche” poichè la Lucarelli non ha peli sulla lingua ed esprime opinioni e pareri su tutti i personaggi del mondo dello spettacolo.

Nasce nel 1974 a Civitavecchia e poco più che maggiorenne, prende parte a diversi spettacoli teatrali in qualità di attrice. Tuttavia, Selvaggia si rende conto della sua passione per la scrittura e decide di avviare un blog online intitolato “Stanza Selvaggia“.

Il talento per la scrittura combinato con il suo coraggio di dire sempre la verità, assicurano a Selvaggia una collaborazione con importanti quotidiani nazionali come Libero e Max. Nel 2019 diventa una giornalista pubblicista.

Nel 2003 si aprono le porte del mondo televisivo e partecipa all’Isola dei Famosi in qualità di opinionista. Selvaggia sperimenta anche l’esperienza da conduttrice in molti programmi di Sky, ma nel 2015 arriva la svolta con la trasmissione “Ballando con le stelle” in qualità di giurata.

Selvaggia Lucarelli, la storia d’amore con Lorenzo Biagiarelli

Una delle donne che continua a far parlare di se è senza dubbio Selvaggia Lucarelli. Oltre alla sua carriera professionale, la giornalista attira l’attenzione del grande pubblico anche per la sua storia d’amore con Lorenzo Biagiarelli, il food blogger ed esperto di comunicazione che è riuscito a rubare il cuore della bellissima Selvaggia.

I due hanno una relazione solida da circa 9 anni, ma agli albori della storia d’amore ci sono stati dei pregiudizi a causa dei 15 anni di differenza d’età. In un’intervista al settimanale Chi, la Lucarelli ha ammesso: “All’inizio mi sembrava tutto una gran perdita di tempo e, anch’io, per certi termini, sono stata vittima degli stereotipi. Quando vedevo alcune coppie dove lui era più giovane, credevo fosse il solito tentativo della donna di voler congelare la propria giovinezza“.

Selvaggia Lucarelli, ennesimo affronto al rapper

Selvaggia Lucarelli è una giornalista ed opinionista televisiva che, nel corso della sua carriera, si è fatta conoscere a causa del suo spirito critico che ha colpito anche moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo. Di certo non ha risparmiato un celebre rapper che, negli ultimi mesi, continua ad essere al centro delle polemiche.

Stiamo parlano di Fedez che ha deciso di invitare la giornalista nel suo broadcast “Muschio Selvaggio” per un confronto diretto. “Settimana scorsa un ragazzo di vent’anni che ha avuto una gamba amputata da uno squalo ha asserito di aver pensato al suicidio per colpa di un tuo articolo ti ha invitato a un confronto pubblico [..] Come sempre invece atteggiamento da bulletta che si nasconde dietro alle stories. La domanda è: vieni o non vieni? Perché è troppo facile fare la bulletta tramite storie di Instagram“, sono state le parole del rapper. Selvaggia, però, ha risposto: “E il bello che il suo ego gli impedisce di capire che forse non sento proprio l’esigenza di andare a confrontarmi sulle mie inchieste con lui. Per me è un fenomeno, non un interlocutore“.