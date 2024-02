Paola Ferrari, spara a zero su un noto calciatore: “..si deve vergognare” | C’entra proprio una collega

Paola Ferrari ha voluto dire la sua in merito ad una situazione molto complessa, c’entra un ex calciatore, una conduttrice e un personal trainer. Ed è proprio a quest’ultimo che ha rivalso il suo disappunto.

E’ la nota conduttrice e giornalista di 63 anni, “dipendente” di mamma Rai, fin dagli anni ’90. Stiamo parlando di Paola Ferrari, conosciuta soprattutto per i suoi ruoli di conduttrice sportiva a 90° minuto. Nel corso della sua carriera ha avuto dei forti litigi con diverse colleghe, ma questa volta la questione è molto diversa.

Infatti, la Ferrari ha deciso di scendere in campo a favore di una nota conduttrice, la cui vita privata al momento è sulla bocca di tutti. Il suo disappunto si riversa sul personal trainer, dopo le sue dichiarazioni in merito all’ex moglie del famoso ex calciatore. Insomma le sue parole hanno diviso l’opinione pubblica.

Paola Ferrari difende la nota conduttrice

Recentemente Paola Ferrari, è stata ospite del collega, Alberto Matano, nel suo programma di punta, La vita in diretta. Qui la conduttrice si è raccontata senza filtri, parlando un pò di tutto, dal rapporto difficile con la madre, al tumore al viso, al rapporto con le colleghe. In merito al cancro, la Ferrari ha fatto una rivelazione shock in diretta: “Sì, ho avuto un cancro e anzi ti dico che ne ho un altro, molto piccolo, che è stato scoperto da poco e andrò a operarmi fra qualche giorno…”.

Inoltre ha parlato anche di quella critica che aveva fatto in passato a Melissa Satta: “Non era un attacco a Melissa, che è bellissima. Quando l’hanno accusata di compromettere la carriera del compagno Matteo Berrettini l’ho sempre difesa, purtroppo l’ambiente dello sport, che ben conosco, è ancora maschilista e sessista”, chissà se aggiungerà qualcosa in merito alla Satta, dopo la rottura dal tennista?

Paola difende Ilary Blasi

A prescindere da tutto, Paola Ferrari, dice sempre quello che pensa, senza troppi giri di parole, senza peli sulla lingua. Se poi sono cose giuste o sbagliate, apprezzate o criticate, quello è tutto un altro discorso, ma sicuramente il coraggio non le manca. In merito a tutto quello che sta succedendo nella vita di Ilary Blasi, dal divorzio difficile con Francesco Totti, al docufilm Unica, fino ad arrivare alle parole rilasciate da Cristiano Iovino, il famoso “uomo del caffè”, anche la conduttrice sportiva ha voluto rilasciare la sua opinione in merito.

Con un post social, la Ferrari ha dichiarato: “Non ho mai difeso Ilary Blasi, ma questa è una schifezza. Quest’uomo si dovrebbe vergognare“, ricevendo sia critiche che consensi.