Asia Argento, spara a zero su una nota trasmissione tv: “..Mi vergognavo” | La Rai trema

Asia Argento, tutta la verità sulla celebre trasmissione Rai. L’attrice non si trattiene più e racconta tutto

Asia Argento è un celebre volto del mondo dello spettacolo che ha dato ampia dimostrazione del suo talento in vari ambiti. L’attrice è figlia d’arte poichè suo padre è il leggendario Dario Argento, il noto regista che ha fatto la storia del cinema italiano.

Nata a Roma nel 1975, Asia sin dalla tenerissima età debutta nel panorama cinematografico prendendo parte a diversi film. Nel corso della sua carriera ha vinto due David di Donatello come migliore attrice protagonista per “Perdiamoci di vista” e “Compagna di viaggio”.

Il suo successo si espande anche all’estero e diventa una celebrità in Francia e negli Stati Uniti. Nel 2011 però decide di tornare in patria e proseguire la sua carriera in Italia. Diventa giudice di X Factor, ma la sua esperienza termina precocemente a causa di uno scandalo.

Si tratta del “Caso Jimmy Bennett“, il giovane attore californiano che aveva accusato Asia di molestie durante un’intervista al programma Non è l’Arena. Stando a quanto dichiarato dalla baby star, nel 2013 l’Argento lo invita nella sua stanza d’hotel e consuma la violenza sessuale nei confronti del 17enne. La versione è sempre stata categoricamente smentita dall’attrice.

Asia Argento, la confessione: “Dovevo toccare il fondo”

Asia Argento è una grandissima artista cinematografica che ha avviato una carriera anche come regista, seguendo le orme di suo padre. Nel corso della sua vita, però, non sono mancati i periodi bui ed i momenti di grande sofferenza. A partire dallo scandalo di abusi sessuali fino alle dipendenze, Asia ha dovuto lottare contro i demoni interiori, ma è riuscita a trovare la retta via.

Durante un’intervista a Il Messaggero, Asia Argento ha raccontato di aver toccato il fondo ma oggi è una donna nuova e consapevole di se stessa: “Dovevo toccare il fondo per risalire. Gli ultimi tre anni sono stati tosti, ma ho lavorato tanto per avere la felicità che non viene mai da sola“, ha ammesso l’artista.

Asia Argento, la confessione sulla nota trasmissione

Asia Argento è un’artista a 360 gradi che, nel corso della sua carriera, ha sperimentato diversi ambiti del mondo dello spettacolo compreso il ballo. L’attrice romana, infatti, ha preso parte anche all’undicesima edizione di Ballando con le stelle in coppia con Maykel Fonts, il ballerino professionista di origini cubane.

Durante un’intervista rilasciata a “La volta buona“, Asia ha raccontato tutta la verità sulla sua partecipazione al talent di Rai 1 ed ha ammesso: “Mi vergognavo tantissimo a fare Ballando con le stelle [..] Voglio vedere chiunque ballare con un vestito di paillettes il cha cha o il samba, con gente che ti critica per questo. Io non mi sentivo bene [..] avevo proprio bisogno di soldi [..] Si fa di tutto per mantenere i propri figli“.