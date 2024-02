Carlo Verone, altro che cinema: ecco qual è la sua vera passione nascosta | Non credereste alle vostre orecchie

Ecco svelata la passione nascosta di Carlo Verdone. L’ha dichiarata lo stesso attore in un video social, non c’entra con il cinema ma con un altro grande vanto della nostra tradizione. Non credereste mai alle vostre orecchie.

Carlo Verdone non ha bisogno di presentazioni, in quanto la sua fama lo precede, non appena viene nominato. Ha recitato in film epici che resteranno per sempre nella storia del cinema italiano, per non parlare delle pellicole che ha diretto e ideato, come per esempio la fiction, Vita da Carlo, che sta riscuotendo moltissimo successo.

Se della filmografia di Carlo sappiamo praticamente tutto, in molti magari la sua grande passione non la conoscevano. Ci pensa l’attore romano stesso a esporla al suo fedele pubblico, con un video social da manuale. Ecco che cosa ha dichiarato.

La passione di Carlo Verdone

Carlo Verdone è uno di quei personaggi che i follower starebbero ad ascoltare per ore, i suoi aneddoti, spassosi e non, insegnano sempre qualcosa. Qualche giorno fa, per esempio, si trovava in sella alla sua moto e mentre passava il Gianicolo, è rimasto ammaliato dal vedere la famosa Fontana dell’Acqua Paola, senza macchine e persone. Totalmente deserta, quella bellezza dell’architettura antica risplendeva in tutta la sua vastità, motivo per cui il regista ha potuto scattare una fotografia e postarla ai suoi follower.

A corredo di questo scatto, Carlo ha dichiarato: “Passo con la moto davanti al fontanone del Gianicolo e approfittando dell’assenza di auto e persone scatto questa foto di una delle più belle fontane di Roma…”, iniziando poi a raccontare un simpatico aneddoto del passato: “Ricordo che da ragazzino ancora sentivo dire una frase dai vecchi romani: “Vali come l’Acqua Paola!”. Era un’offesa, perché l’acqua di questa fontana viene dal lago di Bracciano, che era considerata di scarsa qualità…”.

La pasta come rimedio a tutto

Ma Carlo Verdone, nella sua infinità semplicità e umiltà, non condivide soltanto gli aneddoti del passato e foto artistiche con il suo pubblico, ma anche ringraziamenti dal cuore. Infatti, come ha dichiarato lui stesso in un video social, riportato anche da Vanity Fair e altri quotidiani, il 6 aprile ci sarà il “Carbonaraday“. Durante un sondaggio per il grande evento, la maggior parte delle persone hanno scelto Carlo come commensale preferito con il quale condividere uno dei primi più amati del nostro Paese.

Verdone ha superato perfino Mattarella, rendendolo veramente onorato di tale riconoscimento. Per questo, dopo aver ringraziato tutti e accettato la proposta di “annare a magnare du spaghi”, come si dice a Roma con i fan e ha poi raccontato un altro aneddoto del suo passato. In pratica, quando da giovane ha avuto il cuore spezzato, perchè una sua fidanzata inglese lo aveva lasciato, soltanto la carbonara e la compagnia dei suoi amici più veri, sono riusciti a farlo uscire da quello stato depressivo in cui la rottura l’aveva fatto precipitare.